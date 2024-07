Els pals de creosota a la Pujada del Castell han d’anar a fora

Els dos pals tractats amb creosota instal·lats al carrer de la Pujada del Castell per una empresa contractada per l’Ajuntament han d’anar a fora, segons han informat fonts del consistori, que ha obert un expedient de disciplina a l’empresa perquè li ho ha demanat i no ha respost. Els veïns es van queixar (vegeu Regió7 del passat 3 de juny) que els posessin dos pals de fusta tractada amb creosota, considerada un potencial agent cancerigen, i van demanar al consistori que els fes treure. També es van queixar que el sistema d’ancoratge dels pals és molt deficient.

L’empresa va col·locar, el divendres 24 de maig, els pals a l’altura dels números 21-23 i 35-37 del vial, dins d’uns treballs de substitució del suport de la xarxa de servei elèctric i d’enllumenat públic. Els veïns es van queixar que els pals estan en una vorera molt estreta, de manera que és fàcil que les persones i els animals que hi transiten hi entrin en contacte i que n’inhalin els vapors que desprenen quan s’escalfen, sobretot amb l’arribada de la calorada.

Expedient de disciplina

Regió7 es va interessar pel que pensava fer l’Ajuntament, que ha explicat que va fer una consulta sobre el tema al Servei de Protecció de la Salut a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya, que «indica que l’ús de fusta tractada amb creosota està admès en aquest tipus d’instal·lacions com les de la Pujada del Castell. Amb tot, s’ha demanat igualment a l’empresa que els canviï i també que en millori la seva subjecció. En data 12 de juliol, l’empresa no ha respost i, per aquest motiu, s’ha obert un expedient de disciplina, que anirà seguint el seu curs».