Més d'un centenar de persones a Manresa demanen a ERC que no faci Illa President

Més d'un centenar de persones han seguit la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i s'han concentrat davant la seu d'ERC a Manresa, a la plaça Major.

La protesta es portava a terme coincidint amb l'anunci que la direcció d'ERC avala el preacord amb el PSC per investir Salvador Illa i que serà sotmès a votació de la militància divendres.

Sense parlaments, però amb estelades i cartells volien mostrar el seu descord vers un possible pacte dels republicans amb el PSC. Els crits més repetits van ser "No volem Illa President", "Fora el 155", "No us mereixeu l'estelada que porteu" i "Fora el pacte de la vergonya".

L'Assemblea volia mostrar d'aquesta forma el seu enèrgic rebuig al fet que qualsevol partit independentista faciliti un govern del PSC a la Generalitat de Catalunya.

Els manifestants encartellant la porta de l'edifici on hi ha la seu republicana / Maria Sobrerroca

En un moment de la protesta, part dels participants han enganxat cartells a la porta de l'edifici de la plaça Major on tenen la seu els republicans manresans.

"És una farsa"

El coordinador a Manresa de l'ANC, Josep Maria Pintó, requerit per Regió7, va explicar que "som aquí per protestar contra la preparació del terreny que està fent Esquerra per a la investidura de Salvador Illa". Segons Pintó, es tracta d'"una farsa. No servirà per fer avançar el país ni per fer la independència. Ja coneixem el tarannà d'Illa, que demanava el 155 ja abans que s'apliqués, va participar en la repressió i en la catalonofòbia".

Per a Pintó, "l'únic que aconseguirà ERC serà càrrecs en una actuació partidista i no de país" que es porta a terme "aprofitant que hi ha gent de vacances, perquè hi hagi menys mobilització de protesta".