«L’Apeaderu», el baixador dels Catalans al carrer Guimerà

La línia ferroviària sortia de l’estació de Manresa-Riu pel costat de ponent tot vorejant la zona industrial del pla de l’Irla. A primers de segle XX s’hi va construir -aprofitant el tren- la fàbrica de farines Albareda i una mica més enllà La Florinda. Per un talús el tren seguia pel costat de la fàbrica de gas (1859) que tenia un ramal industrial per poder descarregar el carbó. Després, pel costat de la fabrica dels Panyos (aleshores Portabella), que funcionava com a fabrica de cotó, seguia amunt on hi havien diferents serradores, fàbriques tèxtils i camps de regadiu.

Platja de vies de l’estació de Manresa Alta, on actualment també hi ha l’estació d’autobusos | ARXIU AMADEU PARERA

La línia continuava per l’actual carrer de Francesc Moragas, aleshores conegut amb el nom de carrer de Fonollar, en honor als comtes de Fonollar, propietaris de la major part dels terrenys de la partida de l’Irla. Travessava la carretera de Cardona i pels actuals passatges de Sinera i de Salvador Espriu seguia cap al carrer del Bruc, amb més pendent que avui, que superava a través d’un petit túnel fins arribar a l’estació de Manresa-Baixador que es trobava a 2,2 quilòmetres de Manresa-Riu.

Hi havia barreres a la carretera de Cardona i als carrers de Guimerà i Saclosa on les màquines feien el canvi de sentit.

El baixador dels Catalans del carrer Guimerà, conegut popularment com l’Apeaderu durant el franquisme, va actuar molts anys com a estació de terme de tots els trens de viatgers de la línia de Manresa a Guardiola, i més endavant de Manresa a Barcelona, ja que era l’estació més utilitzada perquè era al mig de la ciutat. Els baixos d’un edifici d’habitatges del carrer Àngel Guimerà (nº 69) feien les funcions d’estació per als viatgers tot i que només hi havia una taquilla per a la venda de bitllets i una sala d’espera.

Desaparició de Manresa-Riu

Les vies que s’estenien des del baixador del Guimerà fins a Manresa-Riu van ser aixecades el 1965 durant l’alcaldia de Ramon Soldevila i Tomasa. Els anys seixanta, des del baixador fins a baix el riu, només hi circulava el tren dels Reis per obsequiar els fills dels treballadors de la companyia. L’últim tren que hi va circular va ser el 6 de gener del 1963.

El ple municipal del 25 de febrer del 1966 va demanar suprimir aquest baixador i traslladar-lo a l’alçada del carrer Sant Josep. Però va caldre esperar uns tres anys perquè aquest fet fos realitat.

L’espai que ocupaven les vies i l’andana del baixador és l’actual pàrquing públic del Saclosa i l’edifici on hi havia l’estació es va substituir al cap d’uns anys per un bloc d’habitatges a la vegada que es formava la plaça de Lluís Companys.

La línia de tren seguia per l’actual carrer Carrasco i Formiguera, passava per darrere de l’institut Lluís de Peguera, superava el principi del carrer Sant Josep a través d’un petit pont i connectava amb el triangle de la línia Manresa-Súria oberta el 1924 per Solvay com a tren miner.

Quan es va tancar el baixador del carrer Guimerà a final de la dècada dels seixanta es va projectar un nou baixador a l’alçada del carrer Sant Josep, avui Primer de Maig, perquè la línia de tren arribés a prop del centre.

El nou baixador dels Catalans entre aquest carrer i el de Camps i Fabrés va ser construït entre el final dels anys seixanta i primers dels setanta i és el punt de partida de l’actual línia de Manresa a Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Soterrament de la línia

Es tracta d’una andana de doble via amb coberta que es el final de la línia R5 Llobregat dels Catalans. Actualment hi ha un projecte de Ferrocarrils de soterrar la línia uns dos-cents metres i fer un nou baixador a plaça Espanya per permetre una major connexió entre Font del Gat i el Passeig.

Mitjançant una construcció en trinxera i un túnel, la línia va superar la carretera de Santpedor i va arribar el segon baixador de la ciutat: el de Manresa Alta.

Quan es va fer el projecte del tramvia Manresa-Berga es va decidir que aniria per la part alta de la ciutat. La demanda d’aigua per a les màquines de vapor expliquen l’existència d’aquest últim baixador. A l’alçada de l’actual plaça Mallorca es va construir un ramal de la sèquia a través d’un passatge cobert d’uns vint-i-cinc metres (La Mineta) i que anava a parar a dos dipòsits rectangulars oberts (actual passatge Bellaterra). Els dipòsits servien per alimentar d’aigua les locomotores a vapor de l’estació de Manresa-Alta aprofitant el fort pendent i per gravetat, i pel fet de trobar-se en línia recta respecte la font d’abastiment, l’aigua era conduïda cap a les grues d’aigua de l’estació. La companyia va demanar 15 plomes d’aigua (37.020 litres/dia) per les màquines de vapor que feien el trajecte cap a Berga.

El 1924 la companyia va obrir la línia Manresa-Martorell que va permetre connectar Barcelona amb Guardiola. Això va fer que el baixador de Manresa-Alta es convertis en un punt de gran connectivitat i el 1926 es construïa una estació amb un gran edifici simètric d’estil neoclàssic de planta baixa, un pis i golfes amb una teulada a quatre vessants amb una cornisa amb decoracions que va ser enderrocat als anys vuitanta així com molts magatzems i vies.

La major part d’aquesta estació l’ocupa des d’aleshores l’estació d’autobusos urbans i interurbans de Manresa. Comparteix espai amb Manresa-Alta.