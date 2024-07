Trobades d'Aigües de Manresa amb altres agents per transformar el sector

Aigües de Manresa ha participat en trobades amb el Consorci Besós Tordera, Aigües de Mataró i TAigua, en un esforç conjunt per afrontar els desafiaments del sector.

Aquestes trobades formen part dels objectius clau del projecte “Sostenibilitat en el cicle de l’Aigua”, finançat amb 6 milions d'euros per la Unió Europea, per compartir experiències amb altres operadors que enfronten problemàtiques i reptes similars.

Les reunions celebrades han tingut com a principal objectiu estrènyer vincles, intercanviar coneixements i establir una xarxa de col·laboració que permeti promoure els valors de l’aigua.

A més, s’ha posat l’accent en estudis d’innovació i sostenibilitat que impulsin la digitalització, la millora de l’eficiència i l’adaptació al canvi climàtic en el cicle integral de l’aigua. S’ha fet èmfasi en els temes que més han cridat l’atenció del projecte com són el QGIS, la sensorització de la xarxa i de les instal·lacions i el nou telecontrol.

Compartir experiències

El Consorci Besós Tordera, també beneficiari d’una subvenció del PRTR del Cicle de l’Aigua, i les empreses Aigües de Mataró i TAigua han aportat les seves experiències en aquestes reunions, enriquint així el debat i facilitant l’avanç dels projectes compartits.

El projecte “Sostenibilitat en el cicle de l’aigua. Un projecte de digitalització i transformació del territori” compta amb el finançament de la Unió Europea, mitjançant Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb fons concedits pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta iniciativa representa una oportunitat única per transformar el sector de l’aigua a Catalunya, posant l’accent en la sostenibilitat i l’eficiència tecnològica.