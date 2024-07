La UPC Manresa guanya un projecte europeu per garantir recursos minerals essencials

L'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya és un dels beneficiaris d’un projecte Europeu del programa Horizon Europe de Recerca i Innovació, dins de la convocatòria Marie Curie Doctoral Network. El projecte, dotat amb 3,4 milions d'euros, suma l'esforç de cinc universitats i quatre empreses de quatre països europeus.

Es tracta d’una convocatòria altament competitiva, només el 12% de les propostes reben finançament, on es valora la rellevància de la temàtica i la col·laboració universitat-empresa.

El projecte, anomenat “Recursos minerals crítics procedents del tractament i valorització d'estèrils i runams miners des d’una perspectiva d’economia circular”, té un pressupost de 3,4 milions d'euros i una durada de quatre anys. S’articula a través d’un consorci format per nou participants de Portugal, Itàlia, Suècia i Espanya, entre els quals hi ha cinc universitats i quatre empreses.

Assegurar el subministrament

L’activitat a realitzar per part de la UPC Manresa estarà liderada pels investigadors Hernán Anticoi i Marc Bascompta. El projecte aborda la valorització i recuperació de recursos minerals crítics (com ara el coure, l’alumini, les terres rares o el liti) per tal d’assegurar el subministrament intern de recursos minerals indispensables pel desenvolupament socioeconòmic de la Unió Europea. Per la consecució d’aquests objectius es contractaran tretze investigadors de diversos perfils per tal proposar solucions holístiques als reptes plantejats.

Les universitats participants són el Politecnico di Torino, líder del projecte, la UPC, la Università della Calabria, la Universidade de Lisboa i el KTH Royal Institute of Technology. El sector privat participa mitjançant les empreses tecnològiques i mineres Minerali Industriali, Atalaya Mining, Imhoit i Circular Water Technologies.