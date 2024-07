El coordinador de l'ANC al Bages: "Els cordons sanitaris a Aliança Catalana són bastant ridículs"

Josep Maria Pintó és el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) al Bages i al Moianès. Considera fonamental que els partits independentistes no facin cap mena de pacte amb l'Estat espanyol i critica l'estratègia d'ERC.

Què pretenien dilluns concentrant-se davant la seu d’Esquerra a Manresa?

El que volem és posar de manifest el fet que ERC ha preparat el terreny per facilitar la investidura de Salvador Illa, un dels representants del 155, de la repressió i la catalanofòbia que ha marcat el país.

Què és el primer que pensa quan sent la paraula «desencís»?

Penso que és una realitat que hem de treballar per canviar. Des del 2017 han passat molts anys i des de l’Assemblea també s’han comès errors. En aquest temps ens hem dedicat a l’antirepressió i no ens vam enfocar en les accions de cara al futur. Em sembla normal que la gent estigui desmotivada, però he de dir que em sembla que hi ha gent dins els partits que s’anomenen a si mateixos independentistes que ja els sembla bé que la situació estigui d’aquesta manera.

Membres de tots els partits independentistes?

Segurament. Penso que s’ha de fer foc nou, no ens podem quedar estancats en això. Si et fixes en les consignes de la darrera campanya electoral, es parlava de millores: en el finançament, l’educació, etc.; sobretot per part d’ERC. Però ningú parlava de l’estratègia per arribar a la independència a la qual s’havia compromès el president Aragonès.

Què pensa de l’estratègia de Junts?

Tenim molts punts en comú, però no podem tolerar que també hagin pactat amb el PSOE. Nosaltres vam pressionar molt perquè abandonessin el govern perquè no hi havia per on agafar-ho. Per posar un exemple, el president Puigdemont va fer un discurs el desembre de l’any passat que em va semblar sensacional, però després els actes del seu partit no van ser conseqüents amb aquelles paraules tan brillants perquè també van acabar pactant amb el govern. En termes generals, els partits no compleixen.

Quina opinió té d’Aliança Catalana?

Crec que és un partit que encara està massa tendre com per jutjar la seva línia d’actuació pel que fa a l’assoliment de la independència de Catalunya. De moment, la majoria dels seus discursos s’han centrat en altres temes. Personalment, considero que els cordons sanitaris a Aliança Catalana són bastant ridículs i acaben generant un efecte contraproduent. Hi ha comportaments que són incomprensibles.

Què destacaria dels altres temes que tracten des d’Aliança?

El seu tema clau és la immigració, és el centre de totes les polèmiques. Jo penso que és molt discutible que sigui un partit racista o no. El problema és que és un tema que d’alguna manera causa un conflicte social i no està al centre del debat perquè els partits al govern no el tracten per por, i això és una irresponsabilitat. Aliança diu les coses molt clares i s’hi pot estar d’acord o no, però han dut aquest debat a la política institucional.

En quin punt està actualment l’independentisme a Catalunya?

En standby. Les persones estan desmobilitzades i hem de fer accions per tornar a engreixar els engranatges. L’altre dia sí que es va fer una manifestació a Barcelona contra el fet que els jutges facin política, la consigna potser era massa genèrica i no es va acabar d’entendre. Allà érem unes 5.000 persones, res de l’altre món, però a poc a poc.

Falten missatges més clars?

El que fa falta és un relat sòlid. El missatge ja hi és i em sembla que és prou clar, el que passa és que la gent vol fets tangibles per apuntar-se de nou a l’independentisme. S’estan pensant accions futures de cara a aquest any que pot ser que facin calar més el missatge i generin adhesions perquè la gent ha de tornar a creure que això va de veritat. Tinc clar que hi ha molta gent que pensa que es pot arribar a la independència a través d’un pacte amb l’Estat ocupant, però malauradament és impossible.

Quina mena d’accions?

Accions de lluita no violenta i de no cooperació amb l’Estat. Per assolir els objectius s’ha de traçar una estratègia ens agradi o no, i la dels partits ha estat pactar amb el carceller. ERC, per exemple, ha tingut un paper molt desil·lusionant. És un partit que es diu a si mateix independentista, però fa la sensació que ho vol ser per a tota la vida. Jo mateix vaig ser votant d’ERC i vaig tenir clar que no els tornaré a votar més perquè està clar que així no anem enlloc.

Si volen seguir els mateixos passos que el 2017, no passarà el mateix?

No, perquè no hi ha cap referèndum a la vista. Llavors es van cometre molts errors per part de tothom que no s’han de tornar a repetir, ara tenim l’experiència.