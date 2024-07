Helion Tools i Tungaloy Ibérica, conscienciació i mentalitat

Helion Tools, una empresa líder en la fabricació d’eines de tall d’alta precisió situada al polígon de Bufalvent de Manresa, està demostrant que l’èxit corporatiu pot aconseguir-se a través d’un enfocament diferent: el benestar dels seus treballadors. Aquesta companyia ha pres una iniciativa decidida per crear un entorn laboral de qualitat, prioritzant la salut mental i emocional dels seus empleats tant com els seus resultats financers. Aquesta filosofia empresarial està transformant no només la cultura de l’empresa, sinó també la seva productivitat i innovació.

La consciència i la capacitat van agades de la mà. La direcció de l’empresa ha reconegut que per obtenir el màxim rendiment dels seus treballadors, és essencial prendre consciència de les seves necessitats i capacitats, i proporciona'ls-hi un entorn en el qual puguin créixer personalment i emocionalment. Aquesta consciència es tradueix en accions concretes per garantir que els empleats se sentin valorats i recolzats.

Treballadors d'Helion Tools / Helion Tools

Treballadors de Tungaloy Ibérica / Tungaloy Ibérica

El passat divendres vint-i-sis de juliol l’empresa va sorprendre els seus treballadors amb un acte protagonitzat per Víctor Küppers, formador i divulgador llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Doctorat en Humanitats. Domènec Molins, director general d’Helion Tools i Tungaloy Ibérica, defineix a Küppers com “algú que té la capacitat de comunicar de manera distesa un missatge molt clar: tu decideixes com vols estar i tens la força per fer-ho tot i els alts i baixos, i això és el que hem començat a treballar dins l’empresa”.

Actitud, mentalitat, valors i senzillesa. Víctor Küppers centra les seves xerrades i pràctiques en aquests quatre punts clau, que no deixen indiferent a ningú. El seu missatge principal és que, en la vida i la feina, el que realment marca la diferència és l’actitud amb la qual afrontem les coses. Creu fermament que l’optimisme i la proactivitat són claus per a l’èxit personal i professional, i això és exactament el que Helion Tools i Tungaloy Ibérica busca per als seus empleats. L’enfocament en el benestar dels seus treballadors no només beneficia els empleats, sinó que també impulsa el creixement continu de l’empresa. Un equip motivat i ben cuidat és més capaç d’innovar, solucionar problemes i adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. Aquest creixement continu és essencial per mantenir la competitivitat en un sector tan exigent com el de les eines de tall d’alta precisió.

Víctor Küppers presenta la jornada a les instal·lacions d'Helion Tools / Helion Tools

“Estem a l’inici i està tot per fer”, com a ADN de l’empresa. Sempre s’aprèn coses noves, sigui dels errors o dels èxits. D’una empresa amb setanta anys d’experiència i líder en el seu sector dins d’Espanya ho tenen molt clar. “Cada dia aprenem coses noves tant en l’àmbit personal com en comú com a empresa, si posem èmfasi en aquesta analogia, tots sortim guanyant”, destaca Molins.

Ambdues empreses són especialistes en la fabricació d'eines de tall amb el segment principal de freses, broques i eines de roscar a la planta de producció de Manresa-Espanya amb una facturació anual de vint milions d’euros i una predicció de vint-i-cinc milions per enguany. Una producció pròpia d'eines a ple rendiment en diferents sectors industrials del país i una xarxa de distribuïdors amb ventes a quaranta-dos països diferents.

Treballador d'Helion Tools / Helion Tools

Eines d'alta qualitat, alt rendiment i fiabilitat. El desenvolupament i producció d'eines de precisió per als diferents sectors de la indústria i participació amb el mercat global amb el segment principal de freses broques i mascles de roscar. Alts estàndards de qualitat i tolerància dimensional permeten obtenir els millors resultats en els processos de mecanitzat en sectors de la indústria automotriu, aeronàutica, construcció, enginyeria estructural, motlle i matriu.