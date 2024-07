Manresa ja té 33.600 arbres i cada any se'n planten uns tres-cents més

Quants arbres té Manresa? El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va dir que 33.651 en sòl considerat urbà, segons un informe dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona.

Va ser en resposta a una pregunta de Fem en el darrer ple municipal. La xifra, però, és molt superior a la que consta a l’inventari de l’arbrat de la ciutat, que té comptabilitzats i geolocalitzats en l'actualitat uns 19.000.

Requerit per aquest diari, el regidor d’Acció Climàtica ha explicat que l’inventari d’arbrat té unes característiques d’exhaustivitat sobre l’arbrat viari que està identificat, però la Diputació ha realitzat els darrers anys un estudi més aprofundit de totes les zones verdes i s’han incorporat al recompte exemplars dels parcs Puigterrà, Cardener i altres zones verdes com la Balconada. «No formaven part d’aquest inventari», afirma. Així que es tracta de dades noves d’un estudi que té en compte zones a les quals no s’havia arribat abans. Afegeix que els milers d’arbres de més que ara es comptabilitzen no estan georeferenciats i no formen part encara de l’inventari d’arbrat.

Explica que, per exemple, a l’inventari es comptaven els plàtans del passeig del Riu, però no els de la zona del Pont Nou o els que han nascut de forma espontània. «Vora el 20% dels arbres de la ciutat estan al parc del Cardener», explica.

1.500 arbres més des del 2019

Responent al grup municipal de Fem Manresa, i amb relació a la xifra de 33.651 arbres, Pol Huguet va dir que des del 2019 s’han plantat 1.418 arbres en llocs nous, a més a més de reposicions diverses.

Són arbres plantats a la via pública, en carrers i parcs. El 2019 es van plantar 192 arbres; el 2018, 82; el 2017, 168 i el 2016, 141.

«Des de llavors hem premut l’accelerador i hem anat plantant entre 400 i 500 arbres a l’any», va dir, tot i que el 2023 van ser 296, per ser un any molt condicionat per la sequera. «La majoria de municipis no van plantar arbres el 2023 i nosaltres vam moderar una mica el ritme, però no vam aturar l’enverdiment de la ciutat encara que ens costés més temps i diners anar a buscar aigua regenerada a la depuradora per regar tots aquests arbres».

Al parc del Cardener s’han plantat més de 200 arbres, també s’ha intervingut al parc infantil Selves i Carner de la plaça Catalunya, al Tossal dels Cigalons, al parc Josep Vidal de Valldaura, al carrer Sant Josep, al parc infantil de Sant Pau, a l’avinguda dels Països Catalans, a la Font dels Capellans, als patis d’escoles i al carrer Major, va enumerar el regidor d’Acció Climàtica.

2,32 habitants per arbre

Va prosseguir dient que unes actuacions eren més grans, com les realitzades entorn del riu, mentre que en altres casos es tractaven de pocs exemplars, però que servien per renovar l’arbrat de parcs infantils que el tenien mort, per exemple.

El POUM del 2017 detallava un 32% de zona tova que cal mantenir a l’espai públic viari. Una de les particularitats de Manresa és que una part important d’aquestes zones verdes són a dalt d’un turó o als extrems de la ciutat. «Per això som plenament conscients que en segons quins barris falta verd. I per això estem enverdint carrers, places, patis escolars i parcs infantils».

Manresa té 14,47 m2 de superfície verda per habitant, una mica per sota de la mitjana. Però 2,32 habitants per arbre, el doble de la mitjana pel que fa a l’arbrat viari.

Menys poda i química que la mitjana

Segons l’informe dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, la mitjana de la província de Barcelona pel que fa al tractament químic i poda excessiva d’arbres és del 10% mentre que a Manresa el percentatge és molt inferior i se situa entorn d'un 3%.

Segons el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, hi ha altres indicadors en els quals la capital del Bages surt ben parada de la comparació amb la majoria de municipis.

«Estem molt ben valorats en altres temes com, per exemple, la implantació de serveis de renaturalització, ja que tenim el doble d’espais verds amb vegetació espontània», afirma.

Així, si la mitjana de prats florits és d’un 14% al conjunt de la província de Barcelona, a la capital del Bages arriba fins a un 39%.

Un centenar d’elements botànics d’interès L’inventari de l’arbrat de Manresa fet al començament del 2019 comptabilitzava 17.234 exemplars. Des del 2016 fins al 2019 s’havien plantat 453 arbres nous. A banda d’aquesta classificació n’hi ha d’altres de més qualitatives. Manresa disposava en aquella data de 51 conjunts i 99 elements botànics d’interès municipal, segons el pla especial urbanístic de protecció d’arbres i arbredes. Els conjunts són arbredes o grups d’arbres aïllats amb un interès remarcable per la mida, edat o valor històric, paisatgístic, social o estètic i pels ambients que han generat. Els elements són arbres aïllats o conjunts de fins atres arbres.

