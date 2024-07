Seguretat i immigració són els principals problemes que perceben els manresans

Seguretat ciutadana, problemes associats a la immigració, el manteniment de carrers, la gestió municipal i la neteja, són els problemes que més amoïnen els manresans, segons dades de la Diputació de Barcelona.

Acaba de publicar el que anomena DIBAròmetre, una enquesta que mesura la visió de la ciutadania de les principals poblacions de les comarques barcelonines amb l’objectiu de conèixer la seva opinió i donar eines d’actuació als ajuntaments i a la mateixa diputació.

L’informe demana l’opinió sobre temes com la percepció del municipi, la situació econòmica i laboral, la imatge de la ciutat, la seva gestió o bé aspectes sobre el transport urbà i els serveis que s’ofereixen.

Respecte la percepció del municipi, l’estudi conclou que un 64% dels manresans està molt o bastant satisfet de viure a Manresa, mentre que un 23% diu que poc o gens. Aquesta última dada contrasta amb el mateix estudi de fa dos anys, quan un 18% de les persones enquestades van opinar que estaven poc o gens satisfetes de viure a Manresa. La insatisfacció ha pujat cinc punts. La resta de les persones consultades, o bé no contesta o bé se situa a la franja de normal o regular (12%). Per edats, els més satisfets, un 70%, són els que van dels 25 als 34 anys i els més grans de 65 anys. En canvi, els de 25 a 54 anys, són els menys satisfets de viure a la ciutat.

Optimistes o pessimistes?

De l’estudi crida l’atenció el poc optimisme dels ciutadans enquestats. Un 68% creu que la situació a la ciutat ha empitjorat els darrers anys davant un 16% que considera que ha millorat i un 14% que pensa que està igual. Són xifres similars a les del conjunt de la comarca del Bages, però que, en canvi, contrasten amb els resultats globals de la província de Barcelona, on un 40% creu que la situació és millor i un 37% pensa el contrari.

Fa dos anys, davant la mateixa pregunta, un 58% manifestava que la situació havia empitjorat. Són 10 punts menys que no pas ara. Un 20 % va considerar que havia millorat. Per gènere, les dones creuen que ha empitjorat. Un 70% davant el 66% dels homes. Per edats, la franja que va dels 35 als 54 anys és la que pensa més fermament que tot ha anat a pitjor.

Les males vibracions no s’acaben aquí. Un 49% opina que la situació encara empitjorarà més en el futur davant un 30% que té l’esperança que millorarà. Les dones són més pessimistes. Al darrer estudi de fa dos anys, la població era més optimista. Un 44% opinava que la situació milloraria, i un 31% que empitjoraria.

El DIBAròmetre suspèn l’Ajuntament pel que fa a la transparència i en participació ciutadana, i li dona un aprovat just, un 5,1, en la gestió municipal. En canvi, considera que fa molt o bastant per lluita contra el canvi climàtic.

Resultat de l'enquesta a Manresa / Regió7

Pel que fa als problemes més greus que pateix Manresa, els enquestats citen la seguretat ciutadana (28%) i els relacionats amb la immigració (25%). Força més enrere queden el manteniment de carrers (6%); la gestió política (5%) i la neteja (4%). Segueixen l’incivisme, l’atur, l’oferta comercial, el trànsit, l’aparcament o l’accés a l’habitatge.

Percontra,a els serveis més valorats són el transport públic, l’enllumenat i la recollida d’escombraries. Reben una puntuació d’entre 6,7 i 6,1. En canvi, el menys valorat és l’aparcament, l’accés a l’habitatge i torna a aparèixer la seguretat ciutadana. En tots els casos suspenen clarament.

Mitjans de transport

En l’apartat de l’estudi sobre mitjans de transport, l’estudi demana en quines condicions deixaria el cotxe o la moto a casa a l’hora de desplaçar-se. La gran majoria respon que s’hauria de millorar el transport públic (35%), que hauria de canviar la seva situació personal (12%), i abaixar el preu del transport (9%). També destaquen els qui afirmen que en cap cas deixaran el cotxe o la moto perquè la necessiten (11%) pel lloc on viuen. La majoria de persones enquestades es desplacen a Manresa caminant (57%); en cotxe (26%); en transport públic (13) i la resta en moto, bicicleta o patinet.

Finalment, una gran majoria dels enquestats, el 64,5%, opina que Manresa té suficients serveis comercials, esportius i culturals, davant un 30,7% que considera que no, i un 4,7 que no sap o no contesta.

Neteja i gestió política a Berga

La gestió política de l’Ajuntament de Berga, empatat amb la neteja de la ciutat, són els dos primers problemes per als berguedans segons l’estudi del DIBAròmetre de la Diputació de Barcelona. Tots dos els citen un 15% dels enquestats. Quan al mateix treball es demana com puntuaria aquesta gestió política, el govern treu un 5 pelat.

L’atur ocupa el tercer lloc pel que fa a temes que més preocupen a Berga amb un 13%. El segueix el manteniment de carrers amb un 11% i ja més lluny el tema de la seguretat ciutadana, amb un 6%. La qüestió de la immigració, que en el cas de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada apareixien entre els cinc primers, no surt fins al setè lloc, i en fa esment un 3,5%.

Un 82% de la població està molt o bastant satisfeta de viure a Berga, i tan sols un 17% afirma que no li agrada gens o poc. Els serveis més ben valorats a la capital del Berguedà són l’enllumenat, la recollida d’escombraries i el transport públic, mentre que els més pocs valorats són les oportunitats per trobar eina, els problemes per accedir a un habitatge i l’estat dels carrers, parcs i places.

La situació ha empitjorat

Un 57% pensa que la situació a la ciutat ha empitjorat el darrer any. Un 29% creu que està igual i un 12% que ha millorat. De cara a més endavant un 41% creu que la situació empitjorarà i un 33% que millorarà. Finalment un 7% pensa que continuarà igual.

Pel que fa a la gestió de l’Ajuntament, un 40 % creu que fa bastant per combatre el canvi climàtic, mentre que 34% pensa que és poc transparent davant el 29% que diu que ho és bastant. En participació ciutadana es dona un resultat ajustat. Un 36% creu que n’hi ha força i un 35% que poca.

També és ajustat el resultat per opinar de l’oferta cultural. Un 48% pensa que és insuficient, i un 49,5 que és suficient.

Davant la pregunta de quin equipament faria falta a Berga, un 32,5 % respon que sanitari, un 14,6 opta per un d’esportiu, i un 12% per un de cultural.

Percepció dels ciutadans

Per fer aquest estudi la Diputació de Barcelona ha dut a terme enquestes a 61 municipis de la província dels 83 que tenen més de 10.000 habitants. També se n’han fet a nuclis més petits que es publicaran més endavant, però que han servit per tenir dades del conjunt de les comarques barcelonines i també a nivell comarcal. En total s’han fet 35.200 enquestes.

Es tracta d’una enquesta que es fa cada dos anys, sense coincidir amb un any d’eleccions municipals. La primera edició és del 2020-2022. L’objectiu del treball és copsar la percepció que té la ciutadania del seu municipi i contribuir, d’aquesta manera, a millorar la presa de decisions dels ajuntaments i també de la mateixa Diputació de Barcelona.

Sant Joan de Vilatorrada La neteja és el principal problema que perceben els habitants de Sant Joan de Vilatorrada (19%), seguit de la seguretat ciutadana (16%) i ja, més lluny, l’incivisme (7%), la immigració (6%) i l’accés a l’habitatge (5%). Són les dades de l’enquesta de la Diputació de Barcelona resumides al projecte DIBAròmetre. Sant Joan és l’única població gran del Bages, tret de Manresa, on s’ha dut a terme l’enquesta. També és una de les poblacions amb un índex de satisfacció més gran de viure-hi. Un aclaparador 86% afirma que està molt o bastant satisfet de viure a Sant Joan, i tan sols un 5% diu que poc o gens. Els serveis més ben valorats de la població són el transport públic, que obté un notable, seguit del trànsit i l’enllumenat. En canvi per la part baixa hi ha l’accés a l’habitatge, les oportunitats de feina i l’aparcament. Un 48,5% dels enquestats pensa que en el futur la situació millorarà, mentre que un 26,4 creu que empitjorarà. Hi ha un 7% pensa que continuarà igual. Així mateix poc més d’un 68% pensa que Sant Joan de Vilatorrada és una població bàsicament residencial. El govern obté una nota de 6,6 quan es demana que es valori la seva gestió.

