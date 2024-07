La FUB inicia les obres de la nova Clínica Odontològica Universitària

L’activitat a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) no s’atura durant l’estiu. Han començat les obres del que ha de ser la futura Clínica Odontològica Universitària, el sisè edifici el campus on es formaran els estudiants del grau d’Odontologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Els treballs no s’aturaran fins que s’enllesteixin. La previsió és que el nou equipament estigui a punt el març vinent.

Es tracta d’unes obres complexes tècnicament, ha explicat a Regió7 el director general de la FUB-UManresa, Antoni Llobet. En aquest cas l’obra civil no té tant pes com en altres ocasions perquè es tracta d’un immoble ja construït situat a la cruïlla entre els carrers Concòrdia i Ramon Iglesias. La FUB el va adquirir l’any passat i fins ara no tenia cap ús.

Una instal·lació complexa

La complexitat rau en el fet que per les característiques de l’equipament, serà una clínica odontològica, les instal·lacions que s’hi han de fer són especials. Llobet explica que «la major part dels espais que hi haurà seran per atendre pacients odontològics. A més a més a una part de l’edifici s’hi traslladaran els laboratoris del cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals» que són a la FUB2. Ara mateix a l’immoble s’estan fent les divisions interiors.

Les obres no s’aturaran a l’estiu per tenir l’equipament enllestit al març, com és previst | FUB-UMANRESA

La Clínica Odontològica Universitària tindrà 24 consultoris de dentista, aules per fer classes i formació, laboratoris, vestidors, àrees de serveis, sales de reunions, despatxos i un aparcament subterrani per una trentena de vehicles. Tot plegat encabit en un edifici d’una planta que dona a un espai públic, i un subterrani. L’espai fa més de 3.000 metres quadrats (vegeu Regió7 del 13 d’abril). El pressupost del projecte és de 4,5 milions d’euros que surten dels recursos propis de la FUB.

Serà el sisè edifici del campus i el segon de la Clínica Universitària, de qui dependrà directament. Combinarà l’activitat docent amb l’assistencial. També oferirà serveis d’odontologia a la població general igual que fa la Clínica Universitària en àmbits com fisioteràpia, podologia o logopèdia.

L’equipament suposarà «un salt qualitatiu molt important com és acollir els estudis d’odontologia» que la UVIc-UCC ha començat a impartir aquest curs, comenta Llobet. A Catalunya només s’estudia a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). «Som la tercera del país i la primera fora de l’àrea metropolitana».

Aquests dies es treballa per fer les divisions interiors del nou equipament | FUB-UMANRESA

Entre Vic i Manresa

La titulació l’ofereix la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut de la UVic-UCC, titular també dels estudis de Medicina i Audiologia. El tres primers cursos s’imparteixen precisament a la Facultat de Medicina de Vic, i els dos darrers a Manresa, a la que serà la nova Clínica Odontològica de la FUB coincidint amb les assignatures vinculades a la pràctica clínica de les diferents especialitats odontològiques. «Això fa que s’intensifiquin les sinergies i que hi hagi una eina de coordinació molt important» entre Vic i Manresa.

Llobet comenta que «estem acostumats que els graus de salut facin les pràctiques a hospitals» o centres de primària. En aquest cas es duran a terme al nou equipament. Permetrà, així mateix, concentrar tots els estudis relacionats amb l’àmbit bucodental com els del cicle de pròtesis dentals, ara a la FUB2, on hi ha tota l’àrea d’empresa de la FUB.

Subscriu-te per seguir llegint