Les festes de Sant Ignasi resisteixen a Manresa malgrat la calorada

Les Festes de Sant Ignasi, de Manresa, han atret famílies amb nens, gent gran i joves que han passejat pel Centre Històric. El plat fort ha estat la fira mercat que ha permès veure col·leccionistes, parades amb olives, formatges i ratafia, roba de segona i primera mà i joguines. Tot acompanyat amb una barreja d'olors a encens antic i menjar que, d'alguna manera, feia que l'ambient fos més acollidor i familiar.

Les altes temperatures, que aquest any han coincidit amb la celebració de la festivitat, han frenat a alguns visitants i comerciants, però, tot i això, la gent ha sortit al carrer a visitar les parades que al llarg de tot el dia s'aplegaran a la plaça Major, el carrer Sobrerroca i el carrer Sant Miquel. Les parades no han estat les úniques protagonistes d'aquestes festes; mentre un dels col·leccionistes tocava una trompeta antiga per fer-li saber a l'alcalde que si volia podia baixar a comprar, un grup de persones escoltava atentament les explicacions de Francesc Comas sobre la història del Centre Històric. Moments després, un altre grup de gent es preparava per celebrar la missa a la capella del Pou de la Gallina que aquest any tampoc s'ha celebrat a l'interior de la capella sinó al carrer Serarols, que fa cantonada amb el carrer Sobrerroca.

Un grup de persones escoltant la visita de Francesc Comas / Maria Sobrerroca

L'Àngela, una senyora de 82 anys, és fidel a aquestes festes i hi ve cada any "perquè m'agrada l'ambient de les parades i les persones que hi venen. A més, Sant Ignasi coincideix amb el meu aniversari i em fa il·lusió celebrar-lo així". Afegeix que aquest any hi ha vist menys gent que altres vegades "potser per la calor". La Maria Vila, una noia de 33 anys, afirma que "la calor potser ha frenat a algunes persones, però, tot i això, he vist força moviment per les parades de menjar i antigalles, que són les que més m'han agradat" explicava.

En un racó amb ombra tres col·leccionistes que venien llibres, xapes i altres objectes de col·leccionistes, comentaven la jugada i explicaven a aquest diari que aquest any la gent no s'està animant tant a pujar com altres anys. El Rafael reconeix que en aquest tipus de fires no fa la majoria de les seves vendes, ja que "les peces de col·leccionista les venc millor per internet", però assegura que hi ve per fer ambient i col·laborar amb el centre històric. Una altra de les botigueres de la fira, tenia una parada de roba i coincidia amb el Rafael que havien vingut "per donar més vida a la plaça".

Joaquim Vert, vicepresident de l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha explicat a aquest diari que l'afluència de gent aniria variant al llarg del dia. "Durant les hores de més calor segurament no vindrà tanta gent, però cap a les 7 és quan possiblement en vindrà més". Afegia que aquest any la quantitat de paradistes havia baixat a causa de les altes temperatures, "molts paradistes amb productes delicats com xocolates i formatges s'han fet enrere per por que amb la calor se'ls desfaci el producte". Tot i que hi ha hagut menys participació de paradistes, assegura que "totes les activitats es mantenen i es mantindran igual. És una manera de mantenir el centre històric i aguantarem fins que puguem perquè no marxi el caliu de la ciutat i perquè l'essència de la festa es mantingui. Hem vist que cada cop ha anat a menys perquè cada cop hi ha menys botigues i menys veïns, i això repercuteix a les festes, però mentre puguem ho tirarem endavant cada any". Concloïa comentant que "potser, per altres anys haurem de replantejar el tema de les parades, i fer-les més endavant per Sant Miquel, que llavors tindrem més demandes de paradistes i més visitants, perquè ara és una època complicada".