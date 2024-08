La Clínica Sant Josep de Manresa renova dues unitats d’ingrés trencant esquemes

La Clínica Sant Josep de Manresa acull una nova fase d’obres per posar al dia l’edifici de l’any 1929. En aquesta ocasió, la intervenció consisteix a transformar tota la tercera i la quarta planta d’hospitalització, que havien quedat desfasades. De fet, fa temps que una part de la quarta, per on s’ha començat, ja no es feia servir. La transformació física s’ha basat en les aportacions de pacients i professionals. Albert Estiarte, director adjunt de la Fundació Althaia i director de la clínica manresana, assegura que «semblaran més una habitació d’hotel que d’un centre sanitari. Serà molt innovador», destaca.

La intervenció, que va començar a finals del 2023, es fa seguint el pla director dissenyat fa uns anys per canviar la clínica originària per una que pogués donar sortida a les necessitats generades pel creixement en volum. L’augment de pacients juntament amb les noves especialitats de la institució, que acull tota l’activitat mutual i privada de la Fundació Althaia, han fet possible entomar aquesta nova tongada d’obres.

Estiarte, explica que «la unitat d’hospitalització de la tercera planta estava bastant arreglada, però la de la quarta estava bastant fumuda». D’aquesta planta, «una part pràcticament ja no es feia servir i l’altra estava atrotinada».

Experiència pacient

La millora es fa «amb els estàndards que sempre hem seguit a la clínica, que són humanitzats, amb la llum, la fusta, els colors càlids». S’ha recorregut de nou a la interiorista Susanna Cots, que ja ha posat el seu segell en les anteriors actuacions a la clínica; i s’ha perseguit un objectiu molt clar: «fer una unitat d’hospitalització més propera al que trobaries en un hotel que no en una unitat d’hospitalització; sense trastos, sense molts aplicatius; que sigui molt fàcil d’accedir per als professionals i molt net i molt càlid per al pacient». Per aconseguir-ho, es va posar en marxa l’experiència pacient, que va consistir a reunir uns quants usuaris de la clínica i fer una pluja d’idees de com els agradaria que fossin les unitats d’hospitalització. «Després, a través d’una sèrie d’algoritmes, podem trobar què els agradaria més». També es va demanar el parer als professionals. Els resultats es van fer arribar als arquitectes, enginyers i a la interiorista.

La Clínica Sant Josep de Manresa renova dues unitats d’ingrés trencant esquemes | ARXIU/OSCAR BAYONA

La previsió és que les obres finalitzin de cara a la tardor del 2025. Quant al pressupost, s’ha preferit no donar quantitats fins a tenir enllestit el projecte del tot.

Dues fases per si torna la covid

L’actuació es fa en dues fases. S’ha començat per la quarta planta i, una vegada acabada, previsiblement a final d’aquest any, s’anirà de cara a la tercera, que, mentrestant, continua funcionant. El motiu? «Tenim l’experiència de la covid. Imagina’t que el desembre ens tornés a venir una superepidèmia, necessitéssim llits i els tinguéssim tots desballestats».

Tot i una arrencada amb més complicacions que les esperades en ser un edifici molt vell, una vegada solucionada la part més estructural de sostres i columnes, l’actuació ha pogut agafar velocitat de creuer. Estiarte insisteix que, malgrat fer-ho nou, es conservaran els elements que donen personalitat a l’edifici tal com ja s’ha fet en les intervencions anteriors.

Es fan 33 habitacions, dues de les quals dobles, amb 35 llits en total, un menys dels que hi havia perquè una doble passa a ser individual. «Tenen la singularitat que totes són diferents. En una, el bany està a l’esquerra; en l’altra, a la dreta. En una, el llit està en una banda, en l’altra, a l’altra. Mantenim l’esperit de com era la clínica abans».

Malgrat que la idea és que les dues plantes siguin semblants, Estiarte fa notar que «en sanitat està passant que cada cop hi ha més ambulatorització i menys hospitalització. Abans, t’operaven de la mà i t’ingressaven; t’operaven del peu, i t’ingressaven; t’operaven del genoll, i t’ingressaven... Per tot t’ingressaven. Ara, vens, entres a quiròfan, estàs un parell d’hores o tres a reanimació i cap a casa. Actualment, amb una pròtesi de genoll, que abans suposava una estada de quinze dies, se n’hi estan tres. I per a la de maluc? Dos. És clar, a qui acabarem ingressant? Als avis molt fumuts, les patologies molt greus, els càncers. Això fa que cada vegada es necessitin més espais ambulatoris i menys llits. La meva il·lusió, i em puc equivocar, és que, quan acabem les dues plantes, encara necessitarem durant un temps la part de dalt i la de baix, però que, en un futur, a la de baix hi farem més coses que no seran llits». De moment, acabades les obres, entre les dues plantes es disposarà de 60 llits.

Les aportacions dels pacients

Què van demanar els pacients i els professionals? «Els primers, que no hi hagués banyeres, que la taula de menjar no fes nosa, tenir una tauleta de nit per poder guardar les seves pertinences, que no hi hagués una il·luminació que molestés, que la presa d’oxigen i altres enginys fossin discrets. Lògicament, els professionals també hi va dir la seva», respon .

Tot i que les millores a la clínica han anat cremant etapes sense pressa, però a un ritme força ràpid, per a la següent no hi ha cap previsió. «És molt important i aquesta tardarem temps», diu Estiarte. «És el cor d’aquesta clínica, que és el quiròfan. El cor s’està fent vell». N’hi ha quatre, més un d’ambulatori. «Cada any hem anat creixent, en visites, en intervencions, i ara van molt plens i comencen a estar tensionats». Caldria «arreglar-los, millorar circuits, tenir més llits de reanimació perquè hi pugui haver més circulació de malalts, mirar tots els espais d’esterilització i climatització... Hi ha molta feina».

Les obres passen actualment pels enderrocs a la quarta planta. Inclourà un taulell, una sala de medicació, una de treball d’infermeria i, al passadís central, l’office d’infermeria i les habitacions, que tenen totes llum natural. Esther Termens, responsable d’obres de la clínica, explica que «totes tenen una distribució diferent per adaptar-se a l’estructura de l’edifici». Aquesta estructura «original ens crea dificultats a l’hora de fer les distribucions», fa notar.

