Detenen un entrenador de The Club Padel Manresa acusat de fer tocaments a una menor

Els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de tennis de The Club Padel, l'antic Club Tennis Manresa, acusat de fer tocaments a una alumna seva menor d'edat. Es tracta d'un home de 54 anys, veí de Manresa, que ha quedat apartat de les seves funcions a l'empresa després de l'agressió.

Els fets van tenir lloc el 26 de juliol, a les instal·lacions del club, en una zona apartada de les pistes de tennis. La menor va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa el mateix dia. Després d'obrir una investigació sobre el cas, la policia va detenir dimarts al matí el presumpte autor dels fets acusat d'agressió sexual. L'endemà, l'home va passar a disposició judicial.

Segons ha explicat el responsable del club a Manresa, Víctor Fernández, el mateix dia ja es va detectar una actitud inadequada per part del detingut i l'empresa va activar el protocol de protecció a la infància, informant la família de la menor i alertant els Mossos d'Esquadra. L'empresa s'ha posat a disposició de la policia i ha donat la seva versió dels fets.

Fernández destaca que l'empresa ha decidit apartar el treballador de les seves funcions "de forma definitiva" per mostrar "tolerància zero cap a aquest tipus de conductes". L'home era un treballador de l'antic Club Tennis Manresa que va passar a formar part de l'equip del nou The Club Padel.

