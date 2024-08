Manresa estrena la nova eina informàtica de Drets Socials que fa servir intel·ligència artificial

El departament de Drets Socials de la Generalitat ha iniciat a Manresa el seu procés de transformació tecnològica amb la posada en marxa d’una eina que anomenen wSocial, un sistema que utilitza la intel·ligència artificial i que ha de fer més fàcil la tasca de les treballadores socials, i posar-ho també més fàcil als usuaris dels serveis socials.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha estat aquest dijous a Manresa per presentar la nova eina que modernitza i posa les polítiques socials al segle XXI, segons ha afirmat. L’han acompanyat l’alcalde accidental de Manresa, Anjo Valentí; la regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament, Mariona Homs; a més a més de professionals de Drets Socials de Manresa i del mateix departament. L’wSocial s’ha començat a implantar a Manresa, Vic, Aran i Esplugues. A partir d’ara s’anirà estenent a tot el territori.

Un únic sistema

Fins ara els ajuntaments i consells comarcals tenien els seus propis sistemes informàtics de polítiques socials. Diferents entre ells i també diferent del del mateix departament. WSocials els unifica en un de sol que, a més a més, està preparat per accedir a dades d’altres serveis com Salut, Educació o Justícia. De fet, ja comparteix dades amb Salut.

L’eina, però, va més enllà. Mitjançant paraules clau, algoritmes i intel·ligència artificial, permet detectar situacions de vulnerabilitat i les necessitats dels usuaris -també les seves fortaleses-, fer un diagnòstic i proposar de quina forma es pot ajudar la persona en qüestió. Tot i això, els professionals seran els qui validaran la informació i decidiran com actuar.

Professionals de Serveis Socials de Manresa i del departament, es posen al dia amb el nou sistema / OSCAR BAYONA

La cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa, Rafi González, resumia què suposarà per les treballadores socials el nou sistema: "atendrem molt millor els usuaris perquè els podrem mirar als ulls" i no estar tan pendent d’omplir formularis. A més a més, el mateix usuari no haurà d’anar sempre amb la carpeta del seu cas a sobre si, posem per cas, canvia de domicili, i permetrà als professionals tenir informació a l’instant que abans s’havia d’aconseguir amb una trucada o un correu electrònic.

La cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, Rafi González, durant la presentació de wSocial / OSCAR BAYONA

La regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament, Mariona Homs, ha remarcat que wSocial permet «generar seguretat als professionals», centrar l’atenció en les persones, i que serveis socials deixi de ser «el germà petit» respecte d’altres com salut o educació.

El conseller ha iniciat la seva intervenció afirmant que calen unes polítiques socials del segle XXI, i que ha estat un dels seus propòsits al capdavant del departament. «Les tecnologies actuals són una excel·lent oportunitat» per millorar, reduir burocràcia i prestar més temps d’atenció a les persones. Ha assegurat que «l’estat del benestar del segle XXI ha d’estar integrat. És absurd que les polítiques públiques no interactuïn» com ara si fan Drets Socials i Salut. «Suposa un canvi de paradigma». Ha assegurat que amb el nou sistema Catalunya pot ser un referent a nivell europeu.