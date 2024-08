Manresa i Cardona deixen empremta al nou Saló de Sant Jordi de la Generalitat

El saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya ha recuperat el seu aspecte renaixentista original ideat pel mestre Pere Blai fa 400 anys.

Aquesta setmana s’ha reinaugurat després de 16 mesos d’obres que tenen empremta manresana i cardonina. El cap d’obres ha sigut l’arquitecte tècnic especialista en restauració d’elements del patrimoni històric Pep Brazó, que viu a Manresa. L’empresa que ha dut a terme els treballs és Urcotex, que té les seves arrels a Cardona.

«Ha sigut un privilegi per nosaltres fer aquestes obres perquè d’alguna forma s’ha restituït la memòria històrica», ha comentat Brazó a Regió7. És membre de l’Agrupació d’Arquitectes en Defensa del Patrimoni i també del Centre d’Estudis del Bages. Afirma que «he tocat totes les tecles dins l’arquitectura tècnica i també he fet obra nova», però «m’apassiona» participar en la restauració d’elements del patrimoni històric.

Obres a Ca la Buresa

Explica que va ser un professor, Jaume Rosell, qui li va fer entrar el cuc. «He tingut la sort d’intervenir en moltes obres com la cripta Güell, l’Hospital de Sant Pau», Montserrat i, també, ca la Buresa de Manresa.

En el cas del Saló de Sant Jordi, els treballs han consistit a treure les pintures a l’oli sobre tela situades als paraments i a una part del sostre del saló que s’hi van afegir els anys 1926 i 1927, durant la dictadura de Primo de Rivera. Més d’una seixantena d’escenes que enaltien l’imperialisme, el nacionalcatolicisme espanyol i el colonialisme.

L’any 1932, Josep Tarradellas, llavors conseller de Governació, va intentar retirar algunes de les pintures per deixar-lo tal com era abans de la dictadura de Primo de Rivera. Però amb l’inici de la Guerra Civil l’any 1936, aquest procés va quedar aturat. El 2019, amb Quim Torra president, es va reprendre el projecte. La inauguració s’ha dut a terme aquesta setmana.

L’objectiu del projecte de restitució era recuperar el màxim possible l’arquitectura del mestre Pere Blai (Barcelona 1553 - 1620), figura important de l’època i representant a Catalunya del corrent renaixentista que arribava d’Itàlia. A finals del segle XVI va rebre l’encàrrec de la Diputació del General d’ampliar l’edifici del que ara és la Generalitat.

Pep Brazó fent seguiment dels treballs / ARXIU PARTICULAR

L’obra de restitució ha estat «molt complexa en el sentit que s’han hagut de fer moltes prospeccions per saber què hi hauria sota les pintures. Segons el que anava sortint ens havíem d’anar adaptant», ha assegurat Brazó. Com que no se sabia què es trobarien, fins i tot es va encarregar a un despatx d’arquitectes que fes un projecte provisional per donar al saló una imatge renaixentista. Finalment, però, a mesura que van anar avançant els treballs «es va canviar el projecte per recuperar no l’essència de Pere Blai, sinó per recuperar a Pere Blai».

Arquitectura històrica

Brazó afirma que l’arquitectura històrica requereix un esforç suplementari respecte l’obra nova perquè s’ha d’entendre. «La nostra especialitat és resoldre molts problemes» perquè sovint no s’acaba fent el previst inicialment sinó que s’actua en funció del que es va trobant.

Brazó treballa a Urcotex, que té els seus orígens a Cardona. Establerta a Barcelona, fa obra nova, excavacions i enderrocs i «jo porto la de restauració, rehabilitació o conservació del patrimoni històric i arquitectònic».