Manresa tindrà dues noves places amb nom de dona

L’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor juntament amb el Pla de desenvolupament comunitari obrirà, a partir del 3 de setembre, una votació popular per escollir el nom de dues places a Manresa que fins ara no en tenien. Seran dos noms de dones que han fet història.

Les dues places, que en realitat és una sola, però queda dividida pel carrer Cintaires, són a la zona de les bases de Manresa, entre la mateixa avinguda de les Bases i l’Ateneu les Bases.

Mapa de situació / Arxiu Particular

Acció feminista

Tal com han explicat a aquest diari Sebastià Suet, membre de la junta de l’associació de veïns, i Anna Villegas, dinamitzadora del pla de desenvolupament comunitari, la decisió de posar aquests dos noms ha estat una acció feminista per donar a conèixer aquestes dones catalanes i homenatjar-les. «A Manresa hi ha pocs carrers amb nom de dones, i sovint els que hi ha són poc transitats. Volíem aprofitar aquests dos espais, força concorreguts i on s’organitzaran activitats, perquè la gent conegui i faci servir els noms de les dues dones que surtin» explicava Villegas. Suet afegia que «el barri els últims temps ha crescut amb les zones noves, i hem vist l’oportunitat per fer una acció participativa on la gent del barri pugui sentir que té una implicació i participació en les coses que es decideixen».

Hi havia deu noms proposats que després d’una votació interna a nivell d’entitats van quedar en sis. Els noms que es podran votar són: Maria Assumpció Balaguer Golobart, manresana i coneguda per ser actriu de teatre, cinema i televisió i molt activa al comerç del barri; Maria Pepa Colomer Luque, aviadora, professora de vol, antifeixista i espia republicana; Anna Solà Sardans, manresana i sindicalista feminista; Marina Ginestà Coloma, coneguda per ser la dona «miliciana» de la històrica fotografia a Barcelona, periodista, escriptora i traductora; Frederica Montseny Mañé, primera ministra de l’estat, sindicalista feminista i promotora de la llei d’avortament; i per últim Caterina Albert Paradís, escriptora guardonada utilitzant el seu pseudònim Víctor Català.

Les sis dones que es podran votar / Arxiu Particular

Votació presencial

Tot i que prioritzen que els votants siguin persones del barri, la votació estarà oberta a tots els ciutadans de totes les edats, ja que el seu objectiu principal és que la gent conegui la iniciativa i les dues places. El període de vot començarà el 3 de setembre i finalitzarà el 25 d’octubre. Seran unes votacions únicament presencials. Es repartiran cartells i butlletes als cinc punts de votació: l’Associació de Veïns de la Ctra. Santpedor, la Biblioteca de les Bases, el Centre Ocupacional Ampans, la Parròquia de Sant Pere Apòstol i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Com que volen que arribi a molta gent, les butlletes també es podran recollir als comerços del barri. El motiu pel qual no s’ofereix la possibilitat de fer votacions telemàtiques, és perquè un dels objectius és que la gent surti i faci barri. Un cop escollits els dos noms per plebiscit popular, es comunicarà a l’Ajuntament i començarà el procediment perquè les dues places portin el nom de les guanyadores. L’organització compta que cap al febrer es puguin posar les plaques identificatives.

Ha estat una iniciativa amb molt suport, els organitzadors són l’Associació de Veïns de la carretera de Santpedor i el Pla de desenvolupament comunitari, però són moltes les entitats que hi han participat: des de l’Ajuntament de Manresa, a Ampans, la biblioteca de l’Ateneu les Bases, la UBIC, i el museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, entre d’altres. No és la primera vegada que s’organitza un projecte participatiu al barri i confirmen que continuaran i que de cara a Nadal tenen algunes idees.