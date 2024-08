El servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals de Manresa ha atès 95 casos des de principis d'any

El servei d’atenció a nens i joves que han patit violència sexual de Manresa, de la xarxa de centres Barnahus, ha atès 95 casos de violència sexual a la ciutat des de principis d'any. Són dades del 2024 fetes públiques pel Departament de Drets Socials a través dels centres que ja han entrat en funcionament arreu de Catalunya. A tot el territori s'han atès 1.450 casos. On s'han atès més casos és a Barcelona (226), Terrassa (175), Tarragona (171), Lleida (169) i Girona (163). Per atencions fetes, ho segueixen Granollers (108), Manresa (95), Badalona (93), Mataró (91), Tortosa (58), Vilanova i la Geltrú (54) i La Seu d'Urgell (26). Les xifres apunten una mitjana de sis casos atesos cada dia aquest any i, d'acord amb l'experiència de Tarragona, s'estima una previsió d'atenció d'uns 3.600 casos l'any a Catalunya.

Drets Socials destaca que les xifres mostren que el servei compleix amb un doble objectiu: l'acompanyament integral de les víctimes i la detecció de casos d'abusos sexuals. Ara com ara hi ha una desena de centres en funcionament i al setembre es posarà en marxa un altre centre Barnahus al Prat de Llobregat.

L'experiència tarragonina

Drets Socials va iniciar la prova pilot amb la Barnahus de Tarragona l'any 2020. El bon funcionament de l'experiència tarragonina va empènyer el Govern a estendre el model amb la projecció d'unitats arreu del país i amb l'aprovació de l'Estratègia Barnahus per a l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència a Catalunya. Les situacions ateses poden ser recents o bé haver tingut lloc fa temps.

Fins al 31 de desembre de 2023, el recurs de Tarragona va atendre un total de 803 infants i adolescents víctimes de violència sexual, aconseguint multiplicar per 4 la detecció de casos respecte d'altres territoris. Concretament, l'any 2020 en va atendre 106; el 2021, 197; el 2022, 264 i el 2023, 236. Pel que fa a l'origen dels casos atesos, el 53% es van produir fora de l'àmbit familiar i el 46% en el si de la família. La majoria d'infants atesos van ser nenes (83%) mentre que els nens representaven un 17%. Un total de 460 casos van acabar judicialitzats, i la principal via d'entrada va ser la denúncia dels cossos de seguretat (276), seguida de la intervenció dels serveis de salut (195) i de l'àmbit educatiu (130).

Avaluació del projecte

Actualment, Drets Socials treballa en l'avaluació del projecte Barnahus a diferents nivells. Al setembre, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presentaran un estudi sobre l'impacte del model en el funcionament del sistema penal. Els resultats preliminars mostren que, quan intervé el servei, s'escurça el temps que dura el procediment legal, hi ha un increment de sentències condemnatòries i es produeix una reducció de la taxa de sobreseïment en casos d'agressions sexuals a infants i adolescents.

De fet, segons una de les principals conclusions de l'estudi liderat per la URV, que inclou més de 500 víctimes, la taxa de sobreseïment de casos d'agressions sexuals a infants i adolescents ha passat del 60% fins al 12% en aquells casos que han comptat amb la intervenció de la Barnahus.