Sorteig de 160 places per veure la Festa Major de Manresa des de balcons municipals

L’Ajuntament de Manresa sortejarà per tercer any consecutiu entrades dobles per viure la Mostra del Correfoc, la Ballada de la imatgeria i el Correfoc des dels balcons de l’edifici de l’ Ajuntament situat al número 5 de la plaça Major. Com a novetats per participar en el sorteig, cal destacar la necessitat d’estar empadronat a Manresa i d’apuntar-se a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). El sorteig assignarà 80 entrades dobles, 5 més que l’any passat, que permetrà a 160 persones gaudir d’un d'aquests tres actes des dels balcons municipals.

Els veïns i veïnes de Manresa ja poden apuntar-se per entrar en el sorteig d’una entrada doble per veure la Mostra del Correfoc (dissabte 31 d’agost a les 21.30 h), la Ballada de la imatgeria (diumenge 1 de setembre a les 12.30 h) o el Correfoc (dilluns 2 de setembre a les 21.30 h) des dels balcons de l’edifici número 5 de la plaça Major.

A diferència dels dos anys anteriors, no caldrà recórrer a les xarxes socials per entrar en el sorteig, sinó que les inscripcions es faran a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), a la plaça Major, 1, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Cada veí o veïna podrà inscriure’s una vegada als actes que desitgi i indicar la persona que l’acompanyarà, que podrà ser menor d’edat. L’últim dia per inscriure’s serà el 15 d’agost a les 9 del matí.

El dia 16 d’agost es faran tres sortejos a través d’una aplicació informàtica de l’Ajuntament que permetrà obtenir tres llistes amb el nom i cognoms de les 20 persones guanyadores de les entrades per la Mostra del Correfoc, de les 30 persones guanyadores de les entrades per veure la Ballada de la imatgeria i de les 30, del Correfoc. També s’extrauran, a través del mateix sistema, tres llistats de 10 persones cadascun que substituiran les persones guanyadores que no hi puguin assistir. Les llistes de guanyadors i suplents es publicaran a la web municipal www.manresa.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament. Les persones afortunades del sorteig rebran un correu electrònic per comunicar-los el premi, un correu que hauran de respondre per assegurar-se la reserva de les dues places.

Principals aspectes de les bases del sorteig: