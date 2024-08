Rècord de multes de la Policia Local de Manresa per segon any amb ingressos previstos de 2,1 milions

Rècord de multes de circulació imposades per la Policia de Manresa els dos darrers anys, amb quantitats imposades superiors als 2,1 milions d’euros.

Aquestes quantitats corresponen a les sancions de trànsit imposades descomptant les donades de baixa per haver-se estimat les al·legacions o recursos,

O sigui, són les que han de fer un camí administratiu que acabi amb el cobrament de la multa.

Crida l’atenció el gran salt pel que fa a multes de circulació imposades els dos darrers anys en relació als precedents.

Tenint en compte que el 2021 la recaptació prevista va ser d’1,4 milions d’euros, les quantitats superiors als 2,1 milions suposen uns 750.000 euros més, el que suposa un creixement del 50%.

En relació al 2016 són gairebé el triple de diners per multes de trànsit a Manresa.

Però una cosa són les sancions que s’imposen als ciutadans i una altra la recaptació que l’Ajuntament acaba aconseguint.

Tal com es mostra en l’infograma, la columna de percentatge de recaptació obtinguda, es mou entorn del 70% del total.

Recaptació de multes / Regió7

Aquí els diners que entren a les arques municipals de forma efectiva són ara el doble dels que es van poder cobrar l’any 2016.

Si fa 8 anys el total de recaptació obtinguda per l’Ajuntament de Manresa va ser de 567.666 euros, l’any 2022 va ser d’1,3 milions d’euros i el 2023 va ser d’1,1 milions. Sobre aquestes dades l’equip de govern del PSC, ERC i Impulsem Manresa ha volgut deixar clar que si es comparen les dades actuals amb les dades de fa uns anys, es veu perfectament que el percentatge de recaptació de l’últim any ha baixat. No obstant això, volen remarcar que «el percentatge de recaptació de multes en voluntària no ha baixat», o sigui, que els ciutadans que compleixen amb la seva obligació de pagar la multa es manté.

El que passa és que «el percentatge que resulta d’aquesta taula, respecte de l’últim any, es veu afectat pel ritme al qual les multes es passen a executiva, ja que els drets reconeguts nets es comptabilitzen quan es cobren en el termini voluntari de pagament, o quan es passen a executiva perquè no s’han pagat».

El que es pot apreciar és que mentre que el percentatge de recaptació volta entorn del 70%, l’any 2022 va ser del 62% i l’any 2023 del 51%.

Com espot apreciar en el gràfic la recaptació va arribant al llarg dels anys i multes imposades el 2016 encara es cobren ara.

Diners en línia ascendent

Els diners que arriben a les arques de l’Ajuntament de Manresa per multes de circulació mantenen una clara línia ascendent.

Abans del salt pel que fa a les sancions que hi ha hagut els dos darrers anys, ja hi va haver un altre salt anterior quan el volum de l’import de les sancions imposades va passar de 0,7 a 1,4 milions d’euros en 5 anys, entre el 2016 i el 2021.

No hi ha una xifra sobre el total del valor de les multes de trànsit imposades pels agents sinó dels diners que s’haurien de recaptar un cop descomptades les que decauen perquè els ciutadans han tingut èxit a l’hora de reclamar. D’altra banda, l’Ajuntament no arriba a cobrar totes les sancions que tiren endavant perquè no han reeixit les al·legacions o recursos presentats per les persones que han rebut la multa.

Un exemple que la recaptació va evolucionant és que l’any 2022, el percentatge de recaptació de les multes imposades l’any 2021 era del 68%, mentre que a hores d'ara és del 78%, deu punts més.

Cal recordar que l’Ajuntament de Manresa ha renovat per 4 anys més el conveni que manté amb l’Agència Tributària de Catalunya per cobrar multes i tributs a persones que no estan empadronades a la ciutat. Una col·laboració que va permetre recaptar 350.000 euros amb l’anterior conveni.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que el conveni que regula l’intercanvi de dades i la formació havia finalitzat i que el nou conveni incorpora l’alienació de béns embargats mitjançant subhasta, s’amplia l’intercanvi de dades i manté la vigència per 4 anys.

El regidor d’Hisenda va explicar que fins al 18 de març del 2024, en el marc del conveni, l’Ajuntament havia traslladat 7.281 multes per un import 793.000 euros i s’havia assolit una recaptació del 44% dels fitxers, uns 350.000 euros.

