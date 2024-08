Un porc senglar causa un accident amb un ferit lleu a la carretera de Moià

El conductor d'un vehicle ha quedat ferit lleu aquesta matinada després de sortir de la via fent un cop de volant per evitar col·lidir amb un porc senglar.

Els fets s'han produït a les 6:38 minuts del matí, a la carretera N-141c, a Moià. Quan el cotxe circulava per aquesta via s'ha topat amb un porc senglar, i per intentar evitar la col·lisió ha fet un cop de volant que ha provocat que el vehicle sortís de la calçada i bolqués totalment. El cotxe s'ha encès i una dotació de bombers s'ha desplaçat al lloc dels fets per a fer l'extinció.

El conductor, que ha quedat ferit lleu, anava acompanyat de dues persones més, que han resultat il·leses.