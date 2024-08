El Bages i el Berguedà preveuen una bona temporada d'estiu

Les comarques del Bages i el Berguedà enceten la segona meitat de l’estiu amb la previsió de tenir una bona o molt bona ocupació en càmpings, cases rurals i apartaments turístics. També hotels. En general el sector ha tancat el juliol amb ocupacions altes, tot i que ho haguessin pogut ser més, segons el president de l’Associació de Càmpings del Berguedà, Joan Montañà.

Al conjunt de Catalunya també s’espera una bona ocupació i es preveu que aquest mes sigui lleugerament superior a l’anterior. L’agost continua sent l’agost, i sempre hi ha més moviment.

Al Berguedà, a part dels seus atractius, la gent busca evitar la calor, mentre que la comarca del Bages espera millorar el nombre de visitants, que els darrers anys ha anat creixent de forma sostinguda i ja ha arribat a xifres anteriors a les de la pandèmia. Això sí, el juliol ha estat marcat per una menor presència de visitants francesos, un dels més importants. Possiblement pels Jocs Olímpics que se celebren a París.

«El juliol ha sigut en general positiu, però podria haver estat millor. Els caps de setmana la gent es mou, però entre setmana ha estat fluix. S’esperava alguna cosa més», reflexiona Montañà. Per a l’agost «hi haurà gent, no ens hem d’enganyar, i podríem arribar al 90 o al 100% d’ocupació».

Montañà explica que hi ha moltes variables a tenir en compte com la situació de cada càmping. «N’hi ha que són més de pas o altres que estan en zones aïllades. Tot això influeix en l’ocupació». Qui té opció a clients de pas opta a tenir més afluència durant l’estiu. O qui està sota el Pedraforca, per exemple.

Montañà dirigeix el càmping Hostalet de Viver i Serrateix. Més d’un 50 % són clients fixos, la majoria de Barcelona i rodalia «tot i que darrerament també se’ns acosta gent del Bages que busca un lloc a prop de casa per desconnectar». De turistes estrangers «en passen, però en el nostre cas no en venen molts. «El juny hi ha molt francès i alemany, i, en canvi, ara baixa una mica».

Els càmpings catalans han tancat un juliol amb unes xifres d'ocupació «molt i molt semblants» a les de l’estiu passat i afronten l’agost amb les mateixes perspectives. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, detalla que el primer més fort de l'estiu acaba amb una ocupació d'entre el 60 i el 70%, amb una xifra una mica més elevada als establiments de costa que als d'interior, i que la previsió inicial és que volti el 85% a l'agost.

Per altra part l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, calcula que en aquests moments tenen una ocupació del 82%. És una xifra bona, diu el seu president, Oriol Baños, que es mostra confiat que augmentarà al llarg del mes, fins a arribar al 90 % o més, que «és el més habitual en nosaltres». Explica que cada cop més la gent reserva a última hora».

Fugir de la calor

Jordi Soler, membre de l’associació, té la casa rural Puigventós a Castellar del Riu, Berguedà. Explica que els turistes que rep busquem, sobretot, la tranquil·litat de la zona. També fugir de la calor. Fa notar que quan a la Catalunya central s’arriba als 40 graus, a «Puigventós no es passa dels 30».

En aquest sentit, Baños explica que s’ha donat algun cas de gent que era a la Costa Brava, sobretot estrangers, que han optat per anar al Berguedà fugint de la calor.

L'estiu guanya pes al Bages

A la comarca del Bages l’estiu no és la millor temporada turísticament parlant. A la primavera i a la tardor és quan acostumen ha haver-hi m´s visitants. Aquesta tendència, però, es va trencant a poc a poc comenta el conseller de turisme del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata. Això, i el fet que les xifres de visitants i pernoctacions ha anat cap amunt els darrers anys fa preveure una bona temporada, comenta.

Mata argumenta que, fora de Barcelona, el Bages té punts d’interès de primera línia com Montserrat, que aquest any preveu superar els 2,5 milions de visitants. També el monestir de Sant Benet de Bages o Cardona. A més a més, «som comarca de Geoparc: la Unesco diu que som un territori singular», i hi ha una important xarxa d’enoturisme.

El turisme que visita el Bages és més aviat familiar «que busca, sobretot, visites culturals i poder dur a terme activitats en família». La major part prové de l’àrea metropolitana, tot i que «cada cop ens ve més de la resta de Catalunya, de l’estat, i també francesos». El secret resumeix, és créixer a poc a poc però de forma constant.