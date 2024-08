Manresa redueix de quinze a cinc les fonts que no funcionen

A preguntes de Fem Manresa, l’estiu passat, el govern municipal va explicar que de les 113 fonts públiques que hi ha a Manresa quinze no funcionaven. Requerit per aquest diari, l’Ajuntament ha assegurat que enguany només n’hi ha cinc.

Estan situades a la plaça Cots, la Benplantada, la plaça Font de les Oques, al carrer Balsareny i una de les dues que hi ha al parc de Puigterrà. Sobre aquesta darrera, l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa ha assegurat que és previst que es pugui reparar en pocs dies.

Sobre les altres quatre ha explicat que estan afectades «per avaries diverses i pendents de reparació».

Altes temperatures

La regidoria de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa ha recordat que en situacions de calor intensa a la ciutat hi ha refugis climàtics (espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor) a disposició com són Biblioteca del Casino i de l’Ateneu les Bases, el Palau Firal, els Centres Cívics Joan Amades, Selves i Carner, Casal de les Escodines i l’Oficina de Turisme.

Des de la regidoria de Drets Socials, en coordinació amb la Unitat de Protecció Civil, es prendrà especial atenció a persones més vulnerables per raons de salut o de situacions precàries d’habitatge, especialment amb el col·lectiu de persones grans i, en particular, amb persones que es tingui coneixement que viuen soles.

Els Serveis d’Atenció Domiciliària també disposen d’un protocol en aquestes situacions i, davant aquest fet puntual de calor intensa, i en el cas que s’allargui aquesta situació, es realitza contacte des dels ambulatoris. També es prendrà atenció amb persones amb dificultat d’accedir a subministrament d’aigua per garantir la hidratació.