El càmping de Manresa, escapatòria de la gent de l’àrea metropolitana

Aquest estiu la temporada al càmping Freixa de Manresa està sent «lleugerament millor que altres anys pel que fa a turisme de país» segons ha explicat a aquest diari Andreu Alfonseda, propietari del càmping .

Enguany han tingut un augment de les persones que els han vingut a causa de les pujades de preu als apartaments i càmpings de la costa. Tot i que encara no tenen les dades exactes de les persones que han passat durant el mes de juliol, durant tot l’any la seva ocupació voreja el 80%. A l’estiu aquest percentatge puja entre un 10% i un 15%: «Ara al juliol hem anat tenint força gent i a l’agost hi haurà dues setmanes que tindrem l’ocupació de passavolants al 90%», explicava Alfonseda. Afegia que durant els caps de setmana d’estiu l’ocupació augmentava, i també assolia el 90%.

Alfonseda considera que els darrers temps «el concepte de vacances que abans quedava tan marcat i concentrat al mes d’agost, amb el temps ha anat desapareixent. Ara la gent ve durant tot l’any i moltes famílies les quals els dos progenitors treballen, s’agafen les vacances separades perquè d’aquesta manera els nens puguin gaudir més de les vacances» afirmava.

Tot i ser un indret a vegades desconegut per alguns, és lloc de vacances per a famílies del Bages i de l’àrea metropolitana. El tipus de client que reben són majoritàriament famílies d’aquestes zones: «És un càmping totalment familiar. Hi ha persones que fa més de 25 anys que venen i fins i tot ja ens estan arribant els fills dels primers campistes que vam tenir, ara amb els seus propis fills. Mantenen el llegat i la tradició de sentir el càmping com una segona casa, i això és bonic» comentava Alfonseda. Només calia moure’s uns metres per veure un campista, que ve des de fa vint-i-cinc anys, preparar un dinar molt complert per unes quantes persones del càmping, com si es tractés d’una família de debò.

El campista preparant el dinar per a deu persones més / Mireia Arso

Un altre tipus de client que hi ha al càmping Freixa és el client estranger. Tot i que segons ha explicat Alfonseda a aquest diari «enguany ha baixat un 70%». Els motius no els acaben de tenir clars, però així com altres anys havien tingut campistes d’Austria, Alemanya i Holanda, aquest any no n’han vingut tants.

Les ocupacions amb autocaravanes també han baixat. Alfonseda, argumenta que «ara les persones que venen tendeixen a llogar més bungalous perquè el cost de mantenir una autocaravana cada cop va a més i hi ha persones que ja no volen assumir aquesta despesa».

Aquestes setmanes, amb l’onada de calor, l’activitat més escollida pels residents del càmping és quedar-se a les instal·lacions gaudint de la piscina. Tot i això, «sempre hi ha els que volen gaudir de l’espai i visitar l’entorn anant als pobles que hi ha al costat per visitar-los o fent rutes amb bicicleta, caminant o a cavall per tota la zona del voltant, el Llobregat i els gorgs», concloïa.