Dels fanals d’oli que es pagaven amb impostos fins el gas

Fins al segle XVIII a les cases es feien servir espelmes i llums d’oli mentre que els carrers de Manresa estaven il·luminats per les típiques graelles o teieres. Però era l’enllumenat dels dies de festes públiques, ja que la resta de dies aquells que havien de sortir de casa ho havien de fer portant una llanterna o un llum a la mà si volien evitar que la ronda nocturna els detingués per sospitosos. A mitjans del segle XVII el Consell de la Ciutat va decidir encendre les teieres totes les nits per evitar «homicidis, latrocinis i desordres».

Fanal de petroli a una façana de la plaça major de Manresa l’any 1860 | ARXIU JOAN VILA MASSANA PORTABELLA

Més endavant, un Reial Decret del 10 de maig del 1778 va concedir a l’Ajuntament de Manresa el permís d’enllumenat públic mitjançant fanals d’oli i es va imposar un impost sobre la carn de porc fresca per pagar aquesta millora. Però aquest impost no va donar el resultat que es desitjava. El Comú i els ciutadans consideraven que hi havia pocs fanals per enllumenar una ciutat tan poblada –en aquells anys Manresa tenia més de vuit mil habitants– i una trama urbana formada per carrers tortuosos i, tot i que hi havia d’haver uns 250 fanals, no arribaven als 150.

Per millorar el nombre de fanals es va fer una instància al govern de l’estat el qual, en una Reial Ordre de 27 de novembre del 1792, va concedir un impost sobre les cases d’hostatges. Però aquest gravamen també va resultar insuficient per poder augmentar els punts de llum dels carrers.

Finalment, el 22 d’octubre del 1802, l’alcalde va demanar a la superioritat carregar un impost de sis diners per lliura de carn que es venia a les carnisseries que servís per millorar l’enllumenat públic a fi d’evitar els desordres que es provocaven a la nit i el perill que comportava transitar pels carrers.

Aquesta disposició va ser la més encertada, ja que el nombre de fanals va augmentar i l’any 1807 ja n’hi havia uns 200 que gastaven l’any 700 quartans d’oli, a dues lliures el quartà. El quartà era una mesura que a la nostra zona equivalia a uns 7,58 litres. El consum d’oli de Manresa al llarg de l’any superava els cinc mil litres.

Al principi eren uns fanals sostinguts per una barra de fusta clavada a les parets de la façana d’algunes de les cases dels carrers més cèntrics. Els fanals tenien una corda amb una rutlla que portava a una porteta tancada amb clau que estava en poder dels encarregats d’encendre, apagar i netejar els fanals, i d’aquesta manera s’evitava que qualsevol pogués apagar el llum dels carrers. Malgrat l’existència de fanals a la majoria dels carrers, no es van treure les graelles, ja que en temps de revoltes o conflictes s’encenien al voltant de les muralles totes les nits.

El 1840 es van haver de reposar tots els fanals, ja que segons l’Ajuntament «han sido todos malbaratos en la pasada guerra carlina». A mitjan segle XIX els serenos de cada barri eren els encarregats de posar l’oli als gresols, d’encendre’ls i apagar-los amb l’ajuda d’una escala. La ciutat tenia, en aquells moments, quatre serenos, un per a cada barri. Hi havia un sereno per al barri de Sant Miquel, un altre per al de Sant Andreu, un altre per al barri dels Clavetaires (zona del carrer Vilanova i Quatre Cantons ) i el del barri de les Escodines.

Més tard, l’enllumenat públic va passar a ser arrendat a un particular i als anys seixanta els gresols d’oli van ser substituïts per uns de petroli que es van posar a l’interior dels mateixos fanals. Aquest canvi va ser molt ben rebut perquè oferia una il·luminació molt més clara.

Però la industrialització va comportar, entre molts altres canvis, la il·luminació dels carrers mitjançant el gas obtingut a partir de la combustió del carbó. Aquest en absència d’aire i posterior destil·lació produïa carbó de coc i gas. La primera experiència a Catalunya amb gas per a l’enllumenat va tenir lloc a Barcelona el 1826 però no va ser fins al 1842 que es va estendre el seu ús per a la il·luminació dels carrers.

L’Ajuntament de Manresa al veure que Barcelona i altres ciutats catalanes com Sabadell, Reus i Tarragona substituïen la il·luminació dels fanals de petroli pel gas també va voler fer el canvi. El primer intent va ser el de Pere Armengou que el 1856 va demanar permís a l’Ajuntament per establir l’enllumenat de gas a la ciutat però no el va portar a terme per manca de capital. Va caldre esperar fins l’octubre del 1858, quan l’Ajuntament va fer una subhasta pública perquè la ciutat tingués gas per enllumenar els carrers amb la instal·lació de cent quaranta fanals als principals carrers.

Finalment el 24 d’octubre del mateix any l’ajuntament va signar un contracte amb la Sociedad para el Alumbrado por Gas formada per més de cent-vint accionistes i dirigida per una junta de la qual formaven part la majoria de grans fabricants i hisendats manresans de l’època. Al cap d’un mes l’ajuntament va adjudicar l’arrendament per a l’enllumenat públic de gas a aquesta societat que va girar sota el nom social Mariano Torrens i Compañia. Manresa es va convertir en la cinquena ciutat de Catalunya que tenia una fàbrica de gas.