L’hotel Món Sant Benet al 100% d’ocupació aquest cap de setmana

L’hotel Món Sant Benet ha arribat aquest cap de setmana al 100% d’ocupació. Una ocupació totalment d’última hora, ja que durant la setmana les reserves havien vorejat el 40-60%.

Eva Garcia, d’atenció al client de l’hotel Món Sant Benet, ha explicat a aquest diari que durant el juliol han passat 2.400 persones per l’hotel. Pel que fa a agost, de moment les reserves les tenen al 40% d’ocupació, «però la gent sempre va bastant a última hora i possiblement les reserves acabaran pujant al 60%» deia.

El tipus de client que tenen a l’hotel varia en funció del mes, segons explicava Garcia: «durant tot juliol hem tingut empresaris, i persones que venien per esdeveniments corporatius. En canvi, ara a l’agost tindrem un públic molt més familiar i també estrangers. Sobretot gent de pas que fa viatges llargs entre França i algun altre lloc d’Espanya, i que aprofiten per fer parada aquí durant uns dies». Aquest juliol un 6% del seu turisme estranger, ha estat Americà, un fet excepcional segons deia Garcia, ja que «el gruix principal dels estrangers són francesos». És el cas d’una família americana amb qui ha parlat aquest diari mentre esmorzaven. Han vingut per un casament i van decidir quedar-se a l’hotel Món Sant Benet uns dies. Normalment, tal com ha explicat Garcia, el client estranger aprofita l’estada al Món Sant Benet per a establir-se a un punt cèntric de Catalunya, i d’aquesta manera poder-se desplaçar a altres punts pròxims del territori com la Costa Brava o Barcelona.

D’altra banda, també hi ha el client català que busca «trobar calma i desconnexió, al mateix temps que gastronomia i cultura» deia. Normalment, aquest tipus de client no es desplaça a gaires llocs i aprofita les visites i les activitats que ofereix el Món Sant Benet «gairebé ningú que ve marxa sense visitar el Monestir i algun dels restaurants» explicava Garcia.

Tres persones visiten el claustre del monestir de Sant Benet de Bages / Oscar Bayona

Laura Vidal, una de les Coordinadores dels Serveis Culturals de Món Sant Benet, ha explicat a aquest diari que el públic de les visites i activitats és principalment familiar. L’Operació Gelat, una de les activitats d’estiu, està atraient moltes famílies i les visites medieval i modernista també. «A l’estiu oferim més horaris i això fa que vingui més gent» explicava Vidal. De cara a l’agost tenen previstes algunes reestrenes d’activitats com «l’enigma de les joies del monestir» i esdeveniments com el Candlelight, que preveuen que atrauran molta gent.

Garcia confessa que «encara és d’hora per poder fer una valoració total perquè tot just estem a agost, però de moment l’estiu pinta força bé. Les altes temperatures ens estan afectant negativament perquè la gent no fa estades tan llargues com a la primavera o la tardor. Tot i això, estem veient que la gent té ganes de moure’s i de sortir de les rutines per buscar aquest espai de tranquil·litat i desconnexió en un ambient més rural» deia.