El 72% d’usuaris de Càritas Arxiprestal de Manresa viu en un habitatge precari

L’habitatge i l’accés al món laboral són els principals problemes dels usuaris que ha atès l’entitat Càritas Arxiprestal de Manresa el 2023. És una de les conclusions que s’extreu de la primera ullada de la memòria d’actuacions anuals de l’associació, que també destaca que el 99% dels atesos han estat persones immigrants i el 80% d’aquests estaven en situació d’atur.

La comparativa d’aquestes dades amb les de l’any passat i els anteriors no convida a l’optimisme. Exactament igual que el 2022, el 2023 només un 28% dels usuaris tenien una llar estable garantida o, dit d’una altra manera, el 72% de les persones ateses viu en un habitatge precari. S’entén que algú viu en un habitatge precari quan es troba en alguna de les següents situacions: ocupant, en relloguer, acollit en cases alienes, en un alberg o sense habitatge.

En una conversa mantinguda amb Fina Farré, directora de l’entitat; Ignasi Perramon i Josep Ramon Mora, membres del consell, van apuntar que «hi ha gent que pot pagar un lloguer, però no pot accedir-hi perquè el propietari ha demanat específicament que no hi volia estrangers, ja només pel cognom o la seva aparença física no els lloguen el pis».

«Hi ha famílies senceres que han de viure en una habitació rellogada en un pis compartit, això genera molta angoixa, sobretot als menors que tenen molta inquietud pel fet de poder-se quedar al carrer», lamentava Perramon.

Tanmateix, tots tres miren de posar una perspectiva positiva a una situació que a primera vista pot semblar molt fosca. Farré destaca sobretot el projecte de masoveria urbana, que consisteix a què persones en situacions vulnerables rehabilitin pisos per després poder-s’hi quedar en un règim de lloguer social. «Des que va començar el projecte, ja hi ha 22 pisos que s’han rehabilitat i els contractes de lloguer que es fan després dels treballs s’han consolidat i ara aquelles persones poden viure allà», explica la directora de Càritas Arxiprestal de Manresa.

Farré també apunta, en relació amb el programa de masoveria urbana, que «el projecte s’ha de reprendre amb una tirada de quatre pisos més», recorda que és un projecte «que és possible gràcies a les subvencions públiques que ens atorga l’Ajuntament de Manresa».

Millores tímides

Comparant les dades amb les del 2022 es poden observar també algunes millores, com per exemple el percentatge d’usuaris que estan en situació irregular, aquest any són el 61% del total, xifra encara molt elevada, però que ha progressat respecte de l’any anterior, en què aquest percentatge se situava al 71%.

Aquest any ha canviat la forma de mesurar alguns dels indicadors, cosa que fa difícil comparar-los amb el d'exercicis anteriors. El canvi més rellevant ha estat en el nombre de persones en seguiment, abans es comptaven les unitats familiars dels participants en els diferents projectes, mentre que ara es compten només les persones de forma individual. Per aquest motiu la xifra ha passat de 982 persones a 615 en un sol any.

Teixir xarxes de suport mutu

Josep Ramon Mora va apuntar la importància «que les persones que arriben a Manresa tinguin l’oportunitat de teixir una xarxa de suport mutu» per tal de «sentir-se més acompanyades i tenir la sensació que són part de l’entorn en el qual conviuen».

En aquest sentit, va destacar el projecte Coneixem Manresa que va donar el tret de sortida l’any 2022 i en un any ja s’ha consolidat com una de les apostes més decisives de l’entitat. Els tres membres de Càritas que van participar en la conversa amb aquest diari van fer una valoració molt positiva dels dos anys que van d’aquest projecte. Per a Perramon, «possibilita viure els equipaments en directe i no quedar-se només en el pla teòric, que és el que s’explica en les sessions d’acollida quan algú arriba».

Segons Mora, aquest projecte està estretament relacionat amb el significat que els membres de Càritas donen al terme integració. «S’acostuma a dir que els immigrants s’han d’integrar al lloc on arriben, jo crec que aquesta és una forma errònia de conjugar aquest verb», considera. Per a ell, «la integració ha de ser una tasca recíproca i col·lectiva, nosaltres hem de facilitar eines i fer un esforç per conèixer la nova realitat social de la ciutat i els qui venen nous també s’han d’esforçar per conèixer la ciutat i ser part de la vida local».

Per ajudar en aquesta integració col·lectiva que implica esforços d’ambdues parts (immigrants i locals), Càritas compta amb el programa d’acollida i acompanyament social, que l’any passat va atendre 1.936 persones, 169 de les quals van acudir a l’entitat per primera vegada el 2023. En aquest programa també s’inclou un servei d’ajuts econòmics que enguany va beneficiar 201 persones i va tenir un cost de 29.844,52 €.

La meitat de les persones ateses el 2023 estaven en la franja d’edat que va dels 30 als 44 anys i el 31% del total eren famílies amb fills menors d’edat a càrrec. Les dones van suposar un 54% de les ateses, i els homes el 46% restant.

El personal de l’entitat ha minvat respecte de la darrera memòria anual en una tècnica d’acció social i una persona de manteniment i neteja. Els voluntaris són 9 menys i la diferència entre sexes s’accentua, el 2023 el 70% de les persones voluntàries són dones mentre que l’any anterior eren el 62%.

Pel que fa a les dades econòmiques generals de l’activitat que va dur a terme Càritas Arxiprestal de Manresa el 2023, entre tots els projectes hi va haver una despesa de 534.005 €. No obstant això, els ingressos obtinguts van ser de 539.908 €, el que deixa un resultat positiu de 5.903 €.

De cara al futur, no es preveuen encetar més línies d’actuació de l’entitat, sinó reforçar les existents. Una de les mancances que s’han detectat enguany ha estat la falta de competències bàsiques. Segons Farré, «s’han de reforçar els coneixements bàsics de llengua i matemàtiques perquè són capacitats que són essencials per accedir a qualsevol formació; és vital que ens entenguem».

Resum del 2023 / arxiu particular

Resum del 2023 / Arxiu particular

Resum del 2023 / Arxiu particular

Resum del 2023 / Arxiu particular

Subscriu-te per seguir llegint