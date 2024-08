El Col·legi d’Advocats de Manresa tem una manca de relleu en el torn d’ofici

El Col·legi d'Advocats de Manresa mostra preocupació per la falta de nous advocats que es donin d'alta en el torn d'ofici, el servei públic que garanteix l'assessorament legal a les persones. Des del 2022, hi ha hagut sis altes de joves de nova incorporació que no han arribat a cobrir les onze baixes que hi ha hagut per jubilacions. En aquest sentit, el degà del col·legi manresà, David Casellas, assenyala que, de moment, els 127 advocats inscrits en el torn d'ofici al Bages els permeten cobrir el servei amb solvència, però, a llarg termini, "preocupa la falta de nous professionals".

Les dades sobre el nombre d'advocats que presten aquest servei s'han donat a conèixer en el balanç anual que fa el Consell de l'Advocacia Catalana sobre els col·legis de les diferents demarcacions. En el cas del Col·legi d'Advocats de Manresa, que engloba el conjunt de la comarca del Bages, es van fer 7.676 actuacions en el torn d'ofici durant el 2023 - quatre més que l'any anterior- i es va tancar l'any amb un total de 127 advocats col·legiats que presten aquest servei, una xifra que representa la meitat del total d'advocats exercents a la comarca. "És un nombre raonable respecte a la resta de col·legis, tenint en compte que en el conjunt de Catalunya el nombre d'advocats de torn d'ofici ha baixat un 5,2%, mentre que nosaltres ens hem mantingut", posa en relleu el degà del col·legi.

Tanmateix, fa referència al fet que en els darrers dos anys han detectat menys nombre d'inscripcions per part dels professionals de nova fornada. "Ens preocupa que el servei s'empetiteixi si continuem a aquest ritme", lamenta Casellas. La lectura que fa és que les noves fornades d'advocats "tenen menys interès a inscriure's en el torn d'ofici per la precarietat que afecta el sector, amb un sistema de retribucions que està entre els més baixos de tot Europa i que porta almenys 15 anys amb actualitzacions mínimes per part del Departament de Justícia".

Les retribucions de l’advocacia que treballa en el sistema de justícia gratuïta han crescut només un 3,92% en els últims 15 anys –aquest 2024 s’han tornat a congelar. Això significa que estan 28 punts per sota de l’increment de l’IPC, que ha estat de gairebé un 32%, o 10 punts menys que l’augment de les retribucions del personal de l’administració pública. "Hi ha altres sectors que s'han recuperat de les retallades, però nosaltres continuem al mateix punt", apunta Casellas, que també afegeix que l'administració ha de tenir en compte el "component vocacional" que requereix la feina d'advocat del torn d'ofici "per la duresa dels casos que es tracten en què intervenen factors socials i culturals".

Per a l'advocat, cal millorar de forma urgent el sistema de retribucions, així com les condicions dels torns en què no es remunera la disponibilitat, per tal "de fer més atractiu el servei per als joves que comencen". Casellas diu que per als estudiants acabats de graduar "exercir com a advocats d'ofici representa una bona base formativa i, per tant, considera que haurien de tenir més facilitats perquè s'inscriguin en aquest servei que garanteix un dret fonamental.

