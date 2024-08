Detenen a Alacant un dels estafadors més buscats d'Espanya amb una reclamació judicial a Manresa

Agents de la Policia Nacional han detingut un dels estafadors més buscats d'Espanya, amb un total de divuit reclamacions de jutjats de tota la geografia nacional, entre els quals consta una causa oberta per estafa als Jutjats de Manresa. L'home, de 36 anys, va ser detingut en el moment que intentava estafar un ciutadà que pretenia vendre un rellotge d'alta gamma de la seva propietat en una cita a un hotel de la ciutat.

Les investigacions van començar després de la denúncia per estafa interposada per un ciutadà que va posar a la venda un rellotge d'alta gamma a través d'una coneguda plataforma en línia. Aquesta denúncia va posar en alerta els agents d'Alacant sobre la possible presència a la província d'aquest pròfug de la justícia.

Segons ha explicat la Policia Nacional en un comunicat, la víctima va relatar a la denúncia que havia posat a la venda en una pàgina web un rellotge de la seva propietat per un valor de 13.500 euros. Després de posar l'oferta per Internet, el detingut s'hi va posar en contacte per telèfon i van concertar una cita en un hotel de la ciutat.

En aquesta cita, segons sembla, la víctima va vendre el rellotge a l'investigat i aquest va fer in situ una transferència per l'import requerit, mostrant un justificant bancari. Tot i això, quan la víctima va comprovar l'endemà el seu compte, va veure que no havien arribat els diners, per la qual cosa va contactar amb el seu banc que el va informar que que no hi havia cap moviment pendent.

Quan la víctima va contactar amb els agents, va ser informat que, segons sembla, havia estat víctima d'un dels estafadors més buscats pels jutjats espanyols, especialitzat en la comissió d'aquesta modalitat d'estafa.

Els investigadors van explicar a la víctima que la manera d'actuar de l'investigat sempre és la mateixa i que les transferències que feia les tirava enrere i no arribaven a fer-se efectives. Així, sembla que l'home feia servir justificants prèviament falsificats.

L'investigat acumulava fins a 54 detencions i 18 reclamacions judicials de diferents jutjats d'Espanya, com ara Barcelona, Manresa, Valladolid, Sant Sebastià, Avilés, Ciudad Real i diversos jutjats de la Comunitat Valenciana.

Enxampat 'in fraganti'

Paral·lelament a això, un conegut de la víctima, en assabentar-se de l'assumpte, va contactar amb ell i li va dir que un home li volia comprar un rellotge de la mateixa manera, i per això el denunciant el va posar en contacte amb la Policia Nacional, per esbrinar si podia guardar relació amb la denúncia.

D'aquesta forma, els agents encarregats del cas van establir un dispositiu especial al voltant del lloc escollit per a la cita, que va resultar ser el mateix hotel on havien estafat la primera víctima.

Finalment, a la cita va acudir el presumpte estafador, que va ser reconegut pels agents com el pròfug de la justícia que havia perpetrat l'estafa anterior.

Els policies van arrestar l'home i van obtenir dades rellevants per a la investigació. A més, van aconseguir recuperar el rellotge estafat a la víctima, que l'estafador havia venut en un establiment de Madrid.

El detingut, de nacionalitat espanyola i de 36 anys, va passat a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Alacant.