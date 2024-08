Detenen un home que llançava objectes per la finestra al barri de la Font dels Capellans a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut aquest dimarts a la tarda un home que llançava objectes per la finestra al barri de la Font dels Capellans de Manresa, des del bloc número 4.

Segons han informat testimonis de la zona, l'home, que es trobava visiblement alterat, ha llançat tota mena d'objectes com maletes, cassoles, taules, cadires i, fins i tot, electrodomèstics com un microones. Durant el llançament d'objectes, també ha amenaçat els veïns que passejaven per l'entorn.

Fins al lloc, s'hi ha desplaçat la Policia Local de Manresa, que ha assegurat la zona i ha detingut l'home després de tenir coneixement dels fets. D'altra banda, una unitat del SEM també s'hi ha desplaçat amb un metge per atendre el detingut i traslladar-lo a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.