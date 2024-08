Mor l'arquitecte i empresari manresà Jordi Garcia Vilaplana

Aquesta matinada ha mort l'arquitecte manresà Jordi Garcia Vilaplana (26 d'agost de 1958), que actualment vivia a Salelles.

Va estudiar arquitectura l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, en la qual es va titular el 1989. En 1992 va obrir el seu propi estudi per realitzar treballs d'arquitectura i urbanisme. En 1996 va cofundar l'empresa Dec, dedicada al disseny de mobiliari i espais efímers.

Va exercir d'arquitecte municipal de Martorelles. Va ser l'autor de la remodelació del criticat parc Vila Closes de la Plaça Catalunya de la capital del Bages, per eliminar-ne els punts que generaven més perill, i de la rehabilitació de la casa Lluvià.

Combinava la seva carrera d'arquitecte amb la gestió de l'empresa Dec. Va ser dintre d'aquest àmbit que va idear i va crear l'Ecofèretre a base de cartró. La idea va ser fer possible un tipus de fèretre diferent. Explicava a aquest diari que havia decidit provar-ho per veure "fins on es podia tibar la corda a l'hora de projectar un element d'aquests, i de com es podia resoldre, que, malgrat que fos de cartró, tinguéssim un objecte de qualitat».

Quan hi estava treballant va pensar que, a banda de la caixa de cartró, calia donar-li un valor afegit, i va parlar amb la dissenyadora de roba manresana Míriam Ponsa i amb l'estudi de disseny gràfic del també manresà Jordi Mestres per crear una línia que permetés fer un tractament gràfic de les caixes i un tractament tèxtil. Tant Ponsa com Mestres s'hi van avenir i van fer un prototipus de cada línia. Però la iniciativa no va tirar endavant perquè es va trobar amb un mercat "impenetrable" per part de les companyies funeràries.

Llibres i estels

L'any 2013 va preparar una edició limitada d'un estel de Nadal de cartró subjectat sobre la base d'una senyera, i va convertir aquest disseny en un regal personal a personalitats de tot el país a les quals recordava així que tenien entre mans una feina decisiva per al futur i que calia que tinguessin ànim per fer-la bé.

La sèrie de 150 unitats va ser lliurada a personalitats / Arxiu Particular

Va escriure el llibre "Viatge per l'obra finlandesa d'Alvar Aalto", l'objectiu era seguir l'obra d'Aalto en el seu context. L'itinerari que proposa permet fer un recorregut per Finlàndia seguint els pobles i les ciutats on Alvar Aalto va construir les seves obres més significatives. El viatge comença - i acaba - a Hèlsinki, fent una gran volta per la zona sud i el centre del país, on es concentra la major part de l'obra d'Aalto.