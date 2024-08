La tensió social i la tendència d’assenyalar els immigrants pobres com els causants de tots problemes socials i fets delictius de la societat és un dels temes que més preocupa la direcció de Càritas Arxiprestal de Manresa.

Josep Ramon Mora, membre del Consell, indicava que «l’esclat de tensió d’aquest clima tan tens a Manresa va ser la baralla que va tenir lloc a l’octubre al passeig». Considera que el que fa falta per frenar la situació i començar a revertir-la és «abordar el tema de la immigració obertament i de forma integral».

En relació amb aquesta baralla, la directora de l’entitat, Fina Farré recordava que «en aquell moment ja ens vam manifestar, juntament amb altres entitats, en contra de la resposta que hi va haver». Algunes de les famílies dels joves implicats en la baralla eren beneficiaris de Càritas i, segons Farré, «estaven molt espantades pel que pogués passar».

Ignasi Perramon, també membre del Consell, ho diu ben clar: «el rebuig als immigrants és fruit de tòpics i rumors absurds perquè aporten molt a escala macroeconòmica per a la ciutat i el conjunt de Catalunya».

Ho exemplificava amb algunes dades: «hi ha més de 630.000 persones estrangeres afiliades a la Seguretat Social de Catalunya, segons els darrers informes de l’IDESCAT de finals del 2023».

Des del punt de vista de Perramon, «hi ha algunes actituds que generen un clima molt difícil de combatre perquè hi ha opcions polítiques que es dediquen a fomentar aquesta discriminació i en lloc de fer una tasca educativa, fan una tasca intoxicativa».

Mora complementava l’afirmació citant la darrera enquesta sociopolítica publicada el 4 de juliol pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO): «La majoria de les persones creuen que els immigrants reben més -31%- o molt més - 29%- de l’Estat en forma de serveis públics del que aporten en impostos, cosa que no és ben bé així si es miren les dades en l’àmbit macroeconòmic».

Ell entén que la formació i la divulgació han de ser les eines per combatre totes aquestes discriminacions que genera l’odi i la por a allò que se’ns presenta com a diferent. «A mesura que es vagi creant una consciència social de què és la immigració realment i què ens pot aportar com a societat, s’anirà reduint progressivament l’espai dels discursos de les forces polítiques que propaguen l’odi per aconseguir més vots i aquests partits també s’aniran apagant».

