Veïns d'un sector del barri de Valldaura de Manresa denuncien que pateixen fins a 4 o 5 talls de llum al dia

Talls de llum constants. Fins a tres, quatre o cinc vegades en un sol dia que també poden passar de nit. És una situació que fa dos anys que dura i que es concentra, sobretot, entre els mesos de maig i agost.

Ho denuncien veïns del sector oest de Manresa, al barri de Valldaura. Conviuen amb continus talls del corrent i ja se’ls ha acabat la paciència. Es produeixen en blocs d’habitatges i també comerços del carrer Prudenci Comellas, l’avinguda Francesc Moragas, al carrer Martí i Pol, Dibuixant Joan Vilanova i trams de la carretera de Cardona. També a la caserna de la Guàrdia Civil i a l’escola Valldaura.

Un dels comerços afectats, la farmàcia Vintró del carrer Ferrer i Vidal ha posat una denúncia a l’Agència Catalana de Consum, mentre que l’elèctrica Endesa assegura que busca la causa del problema.

Un grup de veïnes del bloc d’habitatges del número 52 del carrer Prudenci Comellas han fet saltar l’alarma després que la situació hagi empitjorat aquest any, segons denuncien. Són tres escales i 48 pisos en total. Aquest any «ha saltat una bestiesa de vegades». Fins a quatre o cinc cops en un sol dia o fins a tres vegades en una nit. «Estàs dormint i sents el clic!». És quan salta el diferencial.

No hi ha cap patró

A més a més «no li acabem de veure un patró», comenta una de les afectades, Laura Rincón. Quan marxa el llum no sempre afecta els mateixos pisos. El diferencial tampoc salta a la mateixa hora, sinó que ho fa aleatòriament, i a més a més hi ha cinc habitatges del mateix bloc que no els ha passat mai.

Bloc de pisos del carrer Prundenci Comellas afectat pels talls de llum / J.M.G.

Salta un o més diferencials dels pisos i també el de l’ascensor. Es puja el diferencial en qüestió i es recupera el corrent elèctric, segons expliquen.

El problema «és si no ets a casa» en aquell moment o has de planificar una sortida. Comenten que al bloc del carrer Prudenci Comellas hi ha una persona amb problemes de mobilitat que sí o sí ha de fer servir l’ascensor, i una que necessita un respirador les nits, quan també marxa el llum sovint. Per tornar a posar en marxa l’ascensor fa falta la visita d’un tècnic que «gairebé el tenim llogat aquí» diuen amb ironia.

Amb la companyia elèctrica Endesa no s’han entès, es queixen. «D’entrada quan hi truques en surt un contestador, i quan dones les teves dades et diuen que no hi ha cap avaria». Després de molts intents «aconsegueixes parlar amb algú», però de moment no s’ha solucionat el problema. «És una tortura. Passes el dia amb neguit», afirmen.

Denúncia a Consum

A la farmàcia Vintró del carrer Ferrer i Vidal, a tocar de Francesc Moragas, han tirat pel dret i han denunciat la situació a l’Agència Catalana de Consum.

Eduard Garriga ha explicat a Regió7 que han de tenir medicaments a la nevera i «portava com 15 reclamacions i no hi havia manera». Sospita que tot ve del transformador que hi ha a la zona. «Som en un barri que té 60 anys i que ha crescut molt, i si no fas el manteniment i una actualització correcta no pots pretendre que funcioni com anys enrere». Operaris de la companyia van ser divendres a la farmàcia «i des de llavors no ha salta més».

Fonts de l'elèctrica Endesa han assegurat a aquest diari que s’han instal·lat el que s’anomenen registradors de qualitat de subministrament per intentar trobar si hi ha alguna fuita. Han afirmat que ja es va fer l’any passat i que es van detectar algunes anomalies en alguns comptadors. Consideren que el problema parteix d’instal·lacions particulars, «i amb el que passa de portes endins no podem fer res». Consideren que si fos un problema de transformador es quedaria sense llum tot un bloc sencer o tot un carrer.