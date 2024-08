La federació de barris mostra "profunda preocupació" per la brutícia de Manresa

Davant l’increment de deixadesa a la via pública que s’observa a Manresa, la Comissió Executiva de la Federació d’Associacions de Veïns ha expressat la seva "profunda preocupació per la lamentable situació de deixadesa i brutícia que afecta a la nostra ciutat".

Considera "especialment preocupant l’estat deplorable en que es troben les zones on hi ha ubicats els contenidors de reciclatge".

Segons la federació de barris, "els veïns i veïnes de Manresa observem un deteriorament progressiu en el servei de neteja de la ciutat, situació aquesta que a més d’afectar la imatge pública de Manresa també suposa un factor de risc per a la salut pública i el benestar dels ciutadans i ciutadanes".

Les zones dels contenidors sovint estan desbordades i les papereres no es buiden amb la freqüència necessària la qual cosa genera una acumulació inacceptable de residus a la via pública.

Reclamen mesures

Per tot plegat, des de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa "sol·licitem i exigim" que s’incrementi la freqüència de la recollida dels residus, tant dels contenidors com de les papereres. També, que s’estableixin controls més estrictes per garantir que les empreses concessionàries compleixin amb les seves obligacions.

En definitiva, que es millorin els recursos i les infraestructures destinades al servei de neteja per garantir que Manresa sigui la ciutat neta i saludable "que els ciutadans i ciutadanes ens mereixem, ja que per això paguem els nostres impostos".

A més, la federació afirma que com pot observar-se a les fotografies que s’adjunten, l’obertura entrada dels contenidors sobreïxen degut a que el seu interior està totalment ple i , per tant, en aquest cas la deixadesa existent al terra a l’entorn dels contenidors "no és qüestió d’incivisme de la gent sinó que és el resultat de la desídia de l’Ajuntament". Afirma que les fotografies només són una petita mostra a diferents barris de Manresa.

Carrer Font dels llops a Sant Pau / Arxiu Particular

Xamfrà del carrer Solsona amb l'avinguda Tudela, a la Plaça Catalunya / Arxiu Particular

Xamfrà del carrer Lepant amb el carrer Numància, a la Plaça Catalunya / Arxiu Particular

Xamfrà del carrer Solsona amb l'avinguda Tudela, a la plaça Catalunya / Arxiu Particular