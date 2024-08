Fereixen un noi amb un ganivet en una baralla al Parc de la Seu de Manresa

Un jove manresà de 18 anys va acabar detingut aquest dimarts al vespre per part dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local després de clavar una ganivetada al braç a un altre noi amb qui s'estava barallant al Parc de la Seu de Manresa.

Els fets van tenir lloc pels volts de 2/4 de 9 del vespre, quan la policia va rebre un avís per un grup de joves que s'estaven barallant a la zona del Parc de la Seu de Manresa. Segons alertaven els testimonis, un d'ells havia resultat ferit de gravetat per arma blanca.

En arribar al lloc dels fets, els implicats en la baralla havien fugit, però la policia va localitzar la víctima al carrer del Carme amb un profund tall al braç per la ganivetada. Després de ser atès in situ per part del personal sanitari del SEM, va ser traslladat amb ambulància fins a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Paral·lelament, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van començar la recerca de l'autor de l'agressió amb arma blanca, que va ser localitzat mitja hora després a l'altura del carrer Bilbao. El noi, de 18 anys i veí de Manresa, va quedar detingut per un delicte de lesions amb arma blanca.

Després de passar la nit a comissaria, aquest dimecres ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. La policia investiga les circumstàncies en què es va produir l'agressió amb arma blanca i el grau de participació en l'agressió de la resta d'implicats en els fets.