Una nova junta al Casal Viladordis de Manresa vol donar més vida social al barri

Renovació al casal de Viladordis. Un grup de gent del barri de Manresa s’ha fet càrrec de l’entitat amb el propòsit de donar-hi un nou impuls.

Compten amb un important element patrimonial: l’edifici del casal que hi ha al mig del barri, al carrer de la Salut. Es proposen convertir-lo en un punt de trobada dels veïns i potenciar l’activitat social i cultural que ja s’hi desenvolupa.

Reivindiquen que ara mateix és una entitat i un equipament que ofereix un servei públic no tan sols a Viladordis, sinó també a Manresa i fins i tot a la comarca.

Canvis a l'estiu

La junta s’ha renovat aquest estiu. Josep Duocastella, que va ser un dels fundadors del casal de Viladordis els anys 80, ha donat pas a gent nova. Duocastella també és president de l’Associació de Veïns de Viladordis. A diferència de la majoria de barris de Manresa, a Viladordis hi ha dues associacions diferents: la de veïns i el casal. Aquest últim per dinamitzar el barri més des d’un punt de vista cultural i social. L’associació de veïns, per interactuar amb l’Ajuntament en temes com urbanisme, arranjaments de camins o altres necessitats.

«L’esperit de Duocastella és que el Casal fos una entitat que oferís un servei públic, i la nostra voluntat és continuar-ho fent», assegura el president de l’entitat, David Parcerisa. Posem com a exemple que l’edifici del Casal acull assajos de grups com la Unió Musical del Bages, l’Esclat Gospel Singers, la Quants Band, Set de Ball i fins i tot formacions com la camerata Bacasis, entre altres activitats.

També acull l’Agrupament Escolta la Salut, amb jovent de tota la comarca. «No només és un servei al barri, sinó a la ciutat i a la comarca», reitera el secretari del casal, Lluís Sarró. Juntament amb Joan López, tresorer i els vocals Montse Perarnau, Judith Matamala i Miquel Vilanova, i David Parcerisa, formen la nova junta.

Més activitat social

Per la seva banda Parcerisa explica que un dels vessants que volen potenciar és l’activitat social, i que el Casal es converteixi en un «espai de trobada de la resta de gent del barri Viladordis». S’estan fent unes petites reformes a la sala petita de l’entrada de l’edifici per generar un espai on això sigui més fàcil.

També han fet el pensament d’enfortir la complicitat amb l’Ajuntament. Afirmen que l’edifici del Casal no deixa de ser com un centre cívic de Manresa però gestionat per una entitat privada tot i que sense ànim de lucre. «A més a més de les activitats que porta a terme, «tenim un patrimoni que hem d'administrar i cuidar».

L’edifici del Casal es va construir els anys 30. «Llavors era una cooperativa i es va passar per totes les cases perquè cada família fes una aportació». Anys després es va ampliar.

D’aquell primer Casal en queda el testimoni d’unes rajoles hidràuliques que, precisament, és la imatge del cartell de la Festa Major de Viladordis, una de les activitats més immediates de l’entitat. Se celebrarà el 7 i 8 de setembre. Aquest any es recuperarà el vermut del diumenge per potenciar, precisament, la trobada entre veïns i familiars. «Ajuda a fer pinya, afirmen.

Nucli urbà i cases disseminades

Actualment a Viladordis hi viuen unes 300 persones. El nucli urbà pertany a Manresa, però hi ha un conjunt de cases més aïllades algunes de les quals pertanyen a altres municipis com Sant Fruitós. En aquest sentit, Parcerisa precisa que «Viladordis està conformat per tota aquella gent que se sent viladordina». I n’hi ha al barri, però també, però del barri.

