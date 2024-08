Nou rècord d’altes, consultes externes i intervencions quirúrgiques a Althaia

La Fundació Althaia de Manresa continua batent rècords d’atenció sanitària. Mai fins ara s’havia arribat a superar les 29.000 altes a l’any, les 461.000 visites a consultes externes, les 27.000 intervencions quirúrgiques i les 30.000 sessions d’hospital de dia.

Les dades que ofereix la memòria d’activitat de la fundació sanitària i universitària mostren una forta progressió en els diferents àmbits d’activitat excepte en les urgències.

No és casual, amb les urgències es vol potenciar l’atenció primària i que només s’acudeixi a l’hospital quan sigui necessari.

Les urgències ateses van ser més de 127.000 quan l’any 2018 s’havien acostat a les 148.000.

Si les dades s’analitzen fent servir percentatges cal dir que les cinc mil altes donades representen gairebé un vint per cent més que una dècada abans.

En el cas de les intervencions quirúrgiques, les 27.856 realitzades són 6.254 més que l’any 2013, un 29% més.

En consultes externes s’ha passat en deu anys de 368.886 a 461.917, 93.031 més, un augment del 25%. I, pel que fa a les sessions d’hospital de dia fan un salt del 62% de 20.358 a 33.068.

Comparativa de les memòries d'activitats / REGIÓ7

L’anàlisi quantitativa de l’activitat no deixa dubtes a un augment continuat que un cop superat el daltabaix de la covid manté una línia en continu ascens. Si la comparació de l’activitat en comptes de fer-se en relació a 10 anys enrere es porta a terme prenent de referència les dades de l’any anterior els percentatges varien però les conclusions són les mateixes.

Es van donar un 5% més d’altes, 1.463; es van fer un 7,5% més d’intervencions quirúrgiques, 1.944: un 6% més de consultes externes, 25.109 i un 10% de sessions d’hospital de dia, 2.990.

La clau, l'equilibri

A banda d’aquesta evolució quantitativa, el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, explica en la memòria de l’any 2023 que la visió amb la qual treballen se centra en buscar l’encaix entre tres pilars: l’evidència científica, que indica el camí que cal seguir; l’aplicació de la metodologia vinculada a la innovació tecnològica, que permet avaluar els resultats dels processos assistencials, i la integració de l’experiència del pacient. Per a Jovells, «aquest equilibri és clau per a oferir uns serveis de qualitat que donin resposta a les necessitats dels pacients i les seves famílies d’una manera holística».

Per la seva part, l’alcalde Marc Aloy, president del Patronat de la Fundació Althaia, les dades del 2023 confirmen que, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, «el projecte d’Althaia continua consolidant-se, creixent i avançant, i donant resposta als reptes tecnològics i demogràfics d’una societat que canvia, però sempre vetllant per la salut de tots nosaltres, treballant pel present i orientats al futur».

El president del patronat d’Althaia opina que estrènyer i fer créixer els vincles amb la universitat i l’activitat investigadora, i enfortir el treball en xarxa amb les institucions del territori genera una suma de complicitats que es converteix en «un factor clau per a avançar en recerca, qualitat, eficiència i sostenibilitat».

Un dia d'activitat en xifres Les macrodades a vegades s’entenen millor quan s’aterren, per exemple, en un dia laborable qualsevol. Cada jornada es donen 123 altes hospitalàries, s’atenen 349 urgències, es realitzen 112 intervencions quirúrgiques, s’ofereixen 133 sessions d’hospital de dia, hi ha 1.855 visites a consultes externes i 1.296 visites a atenció primària. Cal recordar que la Fundació Althaia gestiona el CAP Bases i el CAP Barri Antic, i l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona el CAP Bages i el CAP Sagrada Família. l’Institut Català de la Salut (ICS). Al CAP Bages també hi ha les urgències de primària, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), obert les 24 hores cada dia.

Les patologies més freqüents Les patologies més freqüents són les vinculades a l’aparell respiratori. L’any passat es van donar 2.742 altes a pacients atesos. En segon lloc hi ha les malalties de l’aparell digestiu i hepatobiliar, amb 2.255 altes, seguit de les malalties de l’aparell circulatori, 1.871 altes; neurològiques, 1.315 altes i malalties de ronyó i les vies urinàries, 1.109 altes. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques les més nombroses van ser les de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 6.278; Cirurgia general, 4.451; Oftalmologia, 3.576; Urologia, 2.623; Dermatologia, 2.488; Cirurgia plàstica, 1.949 i Cirurgia maxil·lofacial, 995. Comptant la resta d’especialitats es van fer prop de 28.000.

