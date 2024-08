Una cinquantena de joves passen l'estiu fent de voluntaris a l'hospital de Manresa: "Podem donar una atenció més humana"

Una cinquantena de joves d'entre 16 i 21 anys passen l'estiu fent de voluntaris a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Solen ser quatre hores al dia i acompanyen i donen suport en multitud de tasques com ara la rebuda a l'hospital o l'acompanyament a infants abans que se'ls realitzi una prova. La coordinadora de voluntariat d'Althaia, Ana Uclés, explica que tots ells tenen en comú que són joves solidaris, "amb ganes d'ajudar i fer coses". Com a institució, els voluntaris són un actiu molt important que els permet donar una atenció "més càlida, amable i humana". Un d'ells és Rares Bulhiar que, després del seu pas per l'hospital i veure que el que li agrada és tractar amb la gent, ha decidit que estudiarà medicina.

Amb l'arribada de l'estiu hi ha joves que per unes hores deixen de banda la piscina, els amics i passar-s'ho bé per dedicar-se a als altres. Són una cinquantena de joves, majoritàriament de 16 a 21 anys, amb inquietuds socials i amb ganes d'ajudar. L'any 2017 Althaia va iniciar un programa de voluntariat juvenil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i altres centres hospitalaris del grup per fer tasques de suport. La coordinadora dels voluntaris, Ana Uclés, explica que aquell any en van ser cinc, però el programa ha anat evolucionant "exponencialment". El 2019 ja n'eren 15 i l'any passat en van ser 42.

Dues voluntàries juguen amb un nen que espera perquè li practiquin una prova mèdica / ACN/Laura Busquets

Al principi va costar arrencar, però les experiències que viuen a l'hospital i el boca-orella han anat fent la resta. "N'hi ha que porten tres estius amb nosaltres", explica la coordinadora. No hi ha un perfil concret, però tots ells tenen en comú la seva solidaritat. El retorn que té aquesta experiència és bidireccional: per a uns, compromís, responsabilitat i poder entrar en una institució hospitalària i conèixer com funciona per dins, i un acompanyament i una atenció "més càlida i humana" per als altres.

Passar d'enginyeria industrial a medicina

En Rares Bulihar és un jove de Manresa de 16 anys que ha entrat per primera vegada a formar part de l'equip de voluntaris d'Althaia. Fa temps que tenia clar que optaria per una enginyeria industrial a l'hora d'escollir els seus estudis superiors, però el seu pas per Althaia li ha canviat la perspectiva i ha decidit que es dedicarà a la medicina. "Aquesta experiència m'ha fet adonar-me que tractar amb la gent, parlar amb ells, guiar-los i orientar-los dins de l'hospital és una feina que m'encanta", relata. Afegeix que l'ambient li agrada molt i en un futur li agradaria treballar en aquest àmbit.

Juntament amb Hugo Alorda, que té 17 anys i ve de l'Hospitalet de Llobregat, fan tàndem a l'entrada de l'Hospital Sant Joan de Déu per rebre els usuaris "amb un somriure, desitjar-los un bon dia i ajudar-los a dirigir-se al lloc on han d'anar". En el cas d'Alorda, li agrada fer de voluntari perquè coneix a gent i també destaca que és una "satisfacció" que després les persones t'agraeixin el que fas per a ells.

Atendre els nens a l'hospital

Una altra de les tasques de què s'ocupen els voluntaris és gestionar l'escola de Sant Joan de Déu. Durant l'any aquest espai el lideren professionals de l'ensenyament, però ara a l'estiu hi ha voluntaris. "Nosaltres fem jocs i tot el que sigui per estar amb els nens i que si s'han de fer una prova estiguin entretinguts", explica Rocío Ruiz, una jove de 16 anys. Destaca que també és molt gratificant veure com els infants es van obrint i els agafen confiança. "Rebre un missatge que digui moltes gràcies per la teva feina i menys mal que hi sou és d'agrair", assenyala.

Dos dels voluntaris ajuden a passar la targeta a un usuari de l'hospital de Manresa / ACN/Laura Busquets

La Bruna Virgili és de Tàrrega i té 15 anys i juntament amb la Rocío cada dia s'encarreguen de l'escola. "Jo vaig començar perquè l'ambient de l'hospital m'agrada molt i puc estar aquí passant l'estona, ajudant els altres i fent-los la vida una mica més fàcil", assenyala. En el seu cas, en un futur també es vol dedicar a l'àmbit de la salut i l'experiència representa una porta d'entrada a tot aquest món.

La Montse Fernàndez és de Castellgalí i han vingut a l'hospital amb el seu fill per fer-li unes proves. "Hem d'estar molt de temps al centre i trobo que aquest voluntariat està molt bé perquè motiven els nens i tenen un lloc on jugar. Així no pensen tota l'estona que els han de fer alguna cosa", diu agraïda.

Relacions intergeneracionals

L'Itziar Chacón i la Ruth Castells tenen 16 anys i expliquen que ja és el segon any que fan de voluntàries al Centre Hospitalari de Manresa. Aquí els joves fan activitats amb els avis com ara jugar a jocs de taula, però també els acompanyen en els seus passejos diaris o els visiten a les habitacions si per les seves circumstàncies no poden sortir.

"Em va agradar tant que aquest any he volgut repetir", assenyala Itziar Chacón. En el cas de Castells, ella es vol dedicar a la medicina "i poder estar amb els avis i passar temps amb ells és molt maco i divertit". "És una experiència molt bonica i aprens molt, sobretot a tenir més empatia i connectar amb la gent" afegeix Chacón.

A part de l'experiència que elles s'emporten, les voluntàries també valoren molt poder estar al costat dels avis. "Molts cops ens diuen que els dona una gran felicitat veure gent jove que els acompanya i està per ells i n'estan molt agraïts", explica Chacón, que en un futur es vol dedicar a la farmàcia i a la dietètica.