Bevedors amb actituds agressives creen malestar al rovell de Manresa

Ampolles tirades per terra, baralles contínues i amenaces als vianants que passegen per la plaça. Aquest és l’escenari que viuen els vianants i els comerciants de la plaça Sant Domènec de Manresa, que asseguren estar «farts» del grup format per una desena de persones que consumeixen alcohol a la plaça i generen «aldarulls constants» que alteren la convivència. Aquest diari ha pogut comprovar durant tres jornades consecutives que el consum d’alcohol és pràcticament ininterromput al llarg del dia i que sovint es produeixen enfrontaments entre ells i actituds agressives cap als veïns i treballadors de la zona. La situació fa mesos que dura i aquest estiu ha empitjorat.

«Hi ha una tolerància excessiva de l’ordenança municipal que prohibeix clarament beure alcohol a la via pública», assenyala el representant de l’associació de veïns del carrer Urgell, Carles Gonfaus, de l’òptica Soler. Ell és un dels comerciants que cada dia veu com arriben a primera hora del matí i demanen monedes a les persones que es troben pel carrer per després anar a comprar alcohol. «El consum és constant, s’hi estan des de primera hora del matí fins al vespre, generant un clima d’inseguretat al seu entorn i una degradació de l’espai públic», lamenta.

Es tracta d’un grup format per una desena de persones consumidores de begudes alcohòliques que amb l’arribada de l’estiu fan més vida al carrer, ocupant els bancs del darrere de la font que queden a l’ombra, o altres emplaçaments com la plaça de Fius i Palà fins a arribar al Passeig de la República. Els comerciants expliquen que, fins ara, eren un grup reduït de mitja dotzena de persones que embrutaven la via pública, generaven sorolls i molèsties a la ciutadania, però que ara s’hi han afegit alguns més de «tarannà més conflictiu» que són els que han protagonitzat baralles, insults a vianants o intents de robatoris. De fet, al llarg de mes de juliol, han generat 39 actuacions per part de la Policia Local.

«Fa poc una de les dones que forma part d’aquest grup em va intentar robar a la botiga», explica la responsable de la merceria Morell, Núria Gusart, que lamenta que «malgrat que la policia hi intervingui l’endemà tornen a estar al mateix lloc». En la mateixa línia, Cristina i Laura Blesa, que estan al capdavant de la llibreria i papereria Rubiralta, asseguren que «el problema fa temps que dura, però aquest estiu s’ha accentuat amb més episodis d’aldarulls a la plaça". Els comerciants asseguren que són sobretot dues dones que mostren un tarannà més agressiu amb la gent i temen que el problema es faci més gros. Sovint increpen vianants simplement perquè els miren o perquè alguna característica seva els crida l’atenció.

De fet, la principal preocupació dels comerços consultats és «la sensació d’inseguretat» que es genera en un espai tan visible i cèntric de la ciutat, fins al punt que alguns dels treballadors asseguren que han deixat de passar pel mig de la plaça per evitar trobar-los de cara. «Hi ha dies que marxo de la feina molt nerviosa, perquè sento els seus crits des d’aquí dins i sempre pateixo a l’hora de tancar la botiga», explica Teresa Creus, de l’establiment de moda Demà, que afegeix que fa tres anys que va obrir la botiga i que des d’aleshores ha vist com «l’ambient s’ha anat degradant». Una possible raó de l’empitjorament és que bevedors que eren més habituals del Passeig de la República, on hi ha bancs i llocs per seure i un supermercat que ven alcohol barat, s’han traslladat a Sant Domènec.

D’altra banda, també els preocupa la degradació de l’indret perquè fa impossible que el Centre Històric es recuperi del seu declivi i sigui un lloc agradable per a passejar i on puguin florir el comerç i la restauració local. «La situació és preocupant, hi ha gent que al vespre no ens vol venir a sopar a la terrassa per la presència d’aquest grup», lamenta la responsable del restaurant Les Vegas, Pilar García, que diu que cada dia presencia baralles que sovint acaben amb la intervenció de la policia.

Per a la majoria dels comerciants consultats, el que cal és més severitat per fer complir l’ordenança que prohibeix beure a la via pública. Si bé asseguren que la policia hi passa amb freqüència, consideren que no n’hi ha prou. Gonfaus apunta que «caldrien més efectius per tenir una incidència efectiva a la zona i fer pressió per eliminar el consum d’alcohol», mentre que les propietàries de Rubiralta posen de manifest que, «si no hi intervenen els serveis socials per ajudar-los, el problema no s’acabarà i simplement es desplaçaran en un altre punt de la ciutat per continuar consumint».

Resposta municipal

Consultat per aquest diari, l’Ajuntament respon que tenen detectades entre 8 i 10 persones que en les darreres setmanes han generat problemes d’incivisme i de convivència a la plaça Sant Domènec. Fonts municipals asseguren que s’està afrontant la problemàtica des d'un vessant policial, social i sanitari. Des del punt de vista policial, asseguren que s’ha incrementat la presència d’agents a la zona per tal de fer complir l’ordenança de civisme, que prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais habilitats. D’altra banda, apunten que s’està treballant conjuntament amb el sistema de Salut per tal de poder abordar les toxicomanies d’aquestes persones i s’ha demanat assessorament a una entitat especialitzada en aquesta problemàtica. Des del punt de vista urbanístic, s’estan estudiant altres mesures, com l’augment de la il·luminació o la possibilitat de trobar nous usos per a alguna de les zones.

