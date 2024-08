La facturació d'Althaia supera per primer cop els 220 milions d'euros

Les xifres rècord també es mantenen a l’hora d’analitzar la facturació i la contractació de personal. La Fundació Althaia, de Manresa, va generar una facturació de gairebé 223 milions d’euros, una xifra mai assolida fins ara.

El quadre de dades d’aquesta pàgina mostra l’evolució de l’activitat econòmica dels darrers 20 anys.

Evolució de magnituds / REGIÓ7

Com es pot apreciar, els primers anys estava per sota dels cent milions d’euros, entre el 2006 i el 2020 va anar creixent sense arribar als 200 milions d’euros i els tres darrers anys s’ha mantingut per sobre d’aquesta xifra fins a assolir els 222.884.000.

Més de dos mil treballadors

Com ja s’ha dit, l’any passat hi va haver també xifres rècord d’altes, consultes externes, intervencions quirúrgiques i sessions d’hospital de dia, que van necessitar, també, una quantitat rècord de personal.

La mitjana anual de professionals va ser de 2.046. És el primer cop que aquesta xifra supera les dues mil persones.

Es tracta de 52 professionals més que la mitjana corresponent al 2022, que va ser de 1.994.

Vint anys enrere, eren 1.542 els treballadors de la institució, de mitjana.

8,4 milions d'inversió

Una altra xifra important és la d’inversió, 8,4 milions d’euros. No és una dada rècord, ja que es troba molt lluny dels 19,1 milions d’euros d’inversió del 2014. Però cal recordar que aquella enorme inversió va estar en sintonia amb el fet que el 2014 va ser un any clau per a Althaia per la inauguració el dia 6 d’octubre de l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

19 milions d’euros d’inversió no s’havien donat mai des que es va posar en marxa el procés de fusió que havia cristal·litzat en una nova institució que sumava els serveis encapçalats per l’Hospital Sant Joan de Déu, la Clínica Sant Josep i el Centre Hospitalari.

Perquè es pugui veure la diferència, l’any anterior, el 2013, la inversió va ser d’1,7 milions.Així i tot hi ha hagut altres anys en què el nivell d’inversió ha estat important, com el 2010 quan es van invertir 18 milions d’euros, o el 2009, amb gairebé 13 milions, o el 2007, quan van ser 8,6 milions. L’any amb menys inversió registrada va ser el 2012, amb 1,3 milions.

El director general d’Althaia, Manel Jovells, subratlla que la inversió en tecnologia crea un entorn estimulant per als especialistes, de manera que fomenta el desenvolupament i la implicació del professional, cosa que reverteix en la qualitat de l’atenció.

Tanmateix, adverteix que «és essencial que aquesta tecnificació no ens faci perdre de vista els nostres valors alhora que seguim treballant per la humanització de l’assistència. La visió dels pacients i les seves famílies ha d’estar sempre present en l’atenció que oferim. Per això, apostem fermament per incorporar l’experiència del pacient en la millora contínua dels nostres serveis, ja que creiem que els pacients no han de ser simples receptors de l’atenció, sinó que s’han de convertir en agents actius del seu propi procés de salut. Escoltar les seves necessitats i expectatives és fonamental».

Contractació d'activitats el 2023 / REGIÓ7

