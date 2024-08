La Generalitat estudia inversions de 32 milions a Manresa per millorar la connectivitat

El Departament de Territori de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa han mantingut una sessió de treball en què han analitzat el desenvolupament de projectes i actuacions en infraestructures viàries al municipi. Un dels temes que s’ha posat sobre la taula ha estat millores de la connectivitat entre la C-55, la C-16 i la C-25 estimades en 32 milions d’euros.

Segons una nota de premsa difosa pel Departament de Territori coincidint amb la celebració del ple d’investidura de Salvador Illa, «la Generalitat ha impulsat els estudis que analitzaran alternatives de traçat viàries per a desenvolupar millores en la connectivitat de la C-55 i la C-25 i altres vies entorn de Manresa i Sant Fruitós de Bages».

Serien per completar l’enllaç de la C-55 amb la C-25 pel costat Girona en els dos sentits, tot evitant el pas per la carretera C-16, que travessa el terme de Sant Fruitós.

Un altre àmbit seria la millora de l’enllaç de Manresa-Universitat, situat al nord-oest de la ciutat, amb la C-25, pels moviments cap i des de l’est, amb dos nous ramals de connexió, ja que actualment des d’aquest enllaç, pel costat est, només es pot accedir a i des de la C-55.

El tercer punt tractat va ser la reordenació d’accessos a la C-16 entre els enllaços amb la C-55 a Manresa i la N-141C a Sant Fruitós de Bages.

Així mateix, es definirà un nou enllaç per millorar l’accessibilitat de l’Eix Transversal amb el nucli urbà de Sant Fruitós de Bages i els polígons industrials de la zona. I la reordenació d’accessos a Manresa de la C-55 entre la carretera de Viladordis i la BV-4501, carretera de Santpedor.

Pont de Sant Francesc

Territori iniciarà la tardor vinent els treballs per a la rehabilitació integral i l’eixamplament del pont de Sant Francesc per a facilitar la mobilitat i l’accessibilitat i afavorir la seguretat viària. La inversió prevista és d’1,5 milions d’euros.

El pont de Sant Francesc, bé cultural d’interès local, discorre sobre el riu Cardener i té una longitud de 107 metres. Les obres, actualment en licitació, permetran eixamplar la calçada per a dotar-lo d’unes noves voreres que facilitaran la mobilitat dels vianants.

Així mateix, els treballs permetran pal·liar els efectes de l’envelliment a l’estructura, renovar el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge. També s’instal·laran noves barreres de seguretat, que tindran llums leds encastats per afavorir la seguretat, s’implantaran dos passos de vianants i s’adequaran la senyalització i l’abalisament. Un cop executades les obres, la Generalitat traspassarà la titularitat del pont a l’Ajuntament de Manresa.

Accessibilitat al Xup

El Departament està redactant el projecte per a condicionar un tram d’1,6 km de longitud de la carretera C-37z per a millorar la connectivitat del nucli urbà des del pont de Sant Francesc fins al barri del Xup. D’altra banda, el projecte vol facilitar la connexió amb el centre de la ciutat amb la disposició d’una vorera per a vianants i ciclistes dotada d’enllumenat. L’actuació té la finalitat de convertir aquesta carretera en una via més urbana, fent-la compatible amb el trànsit existent. Així, també es preveu la construcció d’una rotonda i de nous accessos al barri de Bellavista i a la Torre de Santa Caterina.

En aquest àmbit, ja s’han executat actuacions de millora de la seguretat viària en el barri del Xup, com el reforç de la senyalització vertical i horitzontal, l’aplicació de mesures de seguretat viària i la semaforització i implantació d’un pas de vianants.

Rotonda a Bufalvent i ramal

Pel que fa a la millora de l’enllaç de la C-55 amb la carretera del Pont de Vilomara, Territori està redactant, en coordinació amb l’Ajuntament de Manresa, el projecte per a la construcció d’una nova rotonda a l’enllaç de Bufalvent, sentit ascendent, entre el pas superior que travessa la carretera C-55 i el polígon industrial.

A més, es planteja un nou ramal que connecti la nova rotonda amb la C-55, en sentit nord. També es millorarà la sortida des de la carretera C-55 cap al polígon dels Trullols en sentit descendent. El pressupost és d’1,5 milions.

En bicicleta a Sant Fruitós

El Departament de Territori ha previst la redacció d’un projecte per unir amb un itinerari ciclable Sant Fruitós de Bages i Manresa, que connectarà posteriorment cap a Navarcles. L’itinerari tindrà una longitud de 2 quilòmetres i la seva construcció comportarà una inversió aproximada d’1,5 milions.

Es preveu la connexió directa de la via ciclista pel nus del Guix, que s’estudia en l’estudi informatiu de millora de la connectivitat entre la C-55, C-16 i C-25.

A la sessió de treball han participat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; el director d’Infraestructures, David Prat; l’alcalde Marc Aloy i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, entre d’altres.