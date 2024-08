Comença a Manresa una prova de detecció massiva de càncer de pròstata

Més de 5.000 veïns de Manresa i de Sant Salvador de Guardiola d’entre 50 i 69 anys que tenen de referència l’ABS Barri Antic i l’ABS Les Bases de Manresa seran convidats a fer-se una analítica de sang per detectar de forma precoç del càncer de pròstata, el més freqüent en homes.

Es tracta d’una prova pilot en el marc del projecte europeu PRAISE-U –PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union–, que té per objectiu estudiar la viabilitat d’un programa de cribratge del càncer de pròstata a la Unió Europea que permeti reduir la mortalitat causada per aquest tipus de tumor i, a la vegada, evitar el sobrediagnòstic i el sobretractament. La Fundació Althaia és l’única entitat catalana inclosa en la investigació, que compta amb la participació de 25 institucions de 12 països.

Analítiques a partir del 3 de setembre

L’enviament de cartes per convidar la població diana a prendre part en la prova pilot de cribratge ja ha començat amb l’objectiu que les analítiques comencin a fer-se a partir del 3 de setembre.

Participar-hi pot portar a la detecció d’un càncer en etapes molt precoces, quan encara no hi ha símptomes manifestos, i facilitar que la persona tingui més opcions de tractament.

Com que és una prova pilot de cribratge en el marc d’un projecte de recerca, també contribuirà a generar més coneixements i evidència científica sobre el càncer de pròstata a nivell internacional.

Com funcionarà la prova pilot?

El procediment per participar en la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata és molt senzill. La carta que rebran els candidats inclou tota la informació respecte a la prova pilot i l’enllaç a un vídeo on s’explica el projecte, a més de la data i l’hora proposada per fer-se l’analítica de sang al CAP de referència. La circular indica també un número de telèfon pels casos en què s’hagi de canviar la cita.

La mostra que s’extregui s’analitzarà al laboratori de l’Hospital Sant Joan de Déu per mesurar la quantitat que hi ha a la sang d’una proteïna que produeixen les cèl·lules de la pròstata, tant benignes com malignes, i que s’anomena antigen prostàtic específic o PSA.

En cas que els resultats d’aquesta prova sortissin alterats, es faria una avaluació de risc, que inclouria una ecografia i l’anàlisi de l’historial clínic, així com dels possibles antecedents. Si els resultats així ho determinessin, el següent pas seria una ressonància magnètica i, finalment, en cas de risc elevat, una biòpsia.

Per contribuir a avaluar l’impacte del cribratge en el benestar dels participants, es demanarà que s’emplenin uns qüestionaris en diversos moments del procés.

Sobre el projecte

El projecte PRAISE-U, que està liderat per la Societat Europea d’Urologia, treballa per generar nou coneixement que permeti definir protocols i guies comuns, impulsar la implantació de programes de cribratge adaptats a cada estat de la Unió Europea i personalitzats a cada usuari que siguin eficients. Tot això, per tal d’aconseguir una detecció i un diagnòstic precoç del càncer de pròstata que permetria reduir la mortalitat per aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

La Fundació Althaia és l’única entitat catalana inclosa en la investigació. Fa uns mesos, una delegació de l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va visitar la institució per avançar en el disseny i l’organització de la prova pilot que ara s’iniciarà i validar-ne la idoneïtat.

Participen en el projecte professionals dels serveis d’Atenció Primària, Diagnòstic per la Imatge, Urologia, Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica i Oncologia, a més de l’Oficina Tècnica de Cribratge i la Unitat de Recerca.

A nivell estatal, també participa en el projecte la conselleria de Sanitat de Galícia i entre els partners europeus hi ha institucions de Dinamarca, Holanda, Suècia, Irlanda, Bèlgica i Polònia.

El càncer més freqüent en homes

El de pròstata és el càncer més freqüent en homes a Europa, amb conseqüències importants per als sistemes d’atenció sanitària.

Cada any, aproximadament 450.000 europeus són diagnosticats de càncer de pròstata. Un diagnòstic amb retard pot provocar índexs més elevats de la malaltia amb metàstasi, etapa que s’associa a una major mortalitat i a un impacte negatiu i prolongat en la qualitat de vida dels homes que la pateixen. S’ha demostrat que els resultats organitzats i repetits del cribratge, en etapes inicials, permeten una detecció precoç i, d’aquesta manera, reduir els efectes negatius i la mortalitat per càncer de pròstata.