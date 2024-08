El gran repte de capgirar l’incivisme a Manresa

Hi ha un percentatge preocupant. Segons dades de l’Ajuntament, a Manresa, el 90% dels voluminosos es llencen al carrer sense concertar-ne la recollida. D’altra banda, el canvi de sistema de recollida de residus, una de les modificacions de la quotidianitat més importants que s’ha produït a la ciutat, es basa en la premisa que quan els ciutadans no tinguin altra opció que reciclar amb els contenidors tancats el 90% ho farà.

El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, ho va dir molt clar: Amb el nou sistema de contenidors tancats reciclar no serà opcional, «perquè si decideixes no fer-ho hi ha dues alternatives. Una és quedar-te les deixalles a casa fent una pudor inaguantable i l’altra és ser incívic i el 90% de la població de Manresa i de Catalunya no és incívica i, per tant, quan se’ls diu que facin les coses, les fan. Aquest és el motiu pel qual la gent comença a canviar».

Davant el baixador de Viladordis dels Ferrocarrils Catalans / Arxiu Particular

Així que a Manresa hi ha en marxa un canvi de model de recollida de deixalles que tindrà impacte sobre el conjunt de la població -que ja s’aplica als barris de la Balconada i Cal Gravat- que compta amb que la gran majoria de ciutadans l’acceptin, mentre que nou de cada deu mobles i electrodomèstics vells que s’abandonen a la via pública es fa sense trucar al 010 per concertar-ne la recollida. Es tracta d’un percentatge fet públic a finals del 2023 i que feia 5 anys ja s’hi donava i no hi havia manera de corregir.

A finals del 2020, l’Ajuntamemt va posar en marxa una campanya de civisme que posava el punt de mira en la coresponsabilització de la ciutadania per fer augmentar la recollida concertada de voluminosos. Sota el lema «Trucant al 010 Millor», la iniciativa, que s’emmarcava en la campanya mare «Una Manresa Millor», intentava incentivar la cura col·lectiva de l’espai comú.

Més diners

No va funcionar. El novembre del 2023, l’Ajuntament reaccionar dotant de més potència el servei de recollida de voluminosos, que va passar de costar 379.000 euros anuals a 490.000 euros per pagar més hores de feina i un vehicle nou amb una petita grua per moure els mobles més pesants.

Cada vegada que aquest diari publica una fotonotícia que recull la queixa d’un lector que considera que hi ha una inassumible acumulació de deixalles a la via pública, siguin mobles vells o material reciclable, en un punt de la ciutat un cor d’altres lectors envia fotografies que mostren altres punts de la ciutat on passa el mateix.

Imatge del carrer Guifré el Pilós / Arxiu Particular

Així que una pregunta raonable és si l’incivisme pel que fa a la recollida de voluminosos té un comportament diferent al de la resta o la previsió que nou de cada deu ciutadans dipositaran les seves deixalles dintre dels contenidors tancats és optimista.

Al carrer de Sant Joan, a prop de la Pujada Roja / Arxiu Particular

La resposta arribarà quan el nou sistema de gestió de residus amb contenidors tancats s’hagi desplegat pel conjunt de la ciutat.

Per una banda, que hi hagi deixalles fora de lloc no serà cap novetat i si augmenta la recollida selectiva ja haurà estat un guany mediambiental important.

Per altra banda, la responsabilitat assumida per l’Ajuntament que Manresa sigui pionera en aquest àmbit comporta que el que passi aquí serà un exemple per al conjunt de ciutats mitjanes de Catalunya.

