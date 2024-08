L'Alternativa de Manresa es manifestarà per la continuïtat a la plaça Puigmercadal

L'organització de la Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa anima "a totes les persones i entitats compromeses amb la cultura popular, amb Manresa i amb la cohesió social a sortir als carrers el pròxim 29 d'agost, en una manifestació per a reclamar la continuïtat de la FMA a la plaça Puigmercadal i la fi de les traves a les iniciatives culturals i polítiques efectives per garantir la continuïtat i protecció de la cultura popular al centre de la nostra ciutat".

En un comunicat, afirma que l'últim any, s'ha visibilitzat la situació que està patint la Festa Major Alternativa de Manresa, "perseguida per un grup de propietaris de l'edifici Cal Jorba. Amagant interessos econòmics (mencionar l'existència de pisos turístics a l'edifici des de finals del 2022) i ideològics darrere del dret al descans, aquesta única comunitat està intentant fer fora -després de 30 anys- la festa de la plaça Puigmercadal, reclamant a l'Ajuntament que la prohibís i amenaçant de portar-la als jutjats i ofegar-la a multes impagables, cosa que suposaria de facto la fi de l'Alternativa".

L'Ajuntament "no ha complert"

En aquesta situació, i malgrat declaracions inicials del govern municipal que semblaven voler posar facilitats a l'organització de l'Alternativa, "la realitat és que aquest no ha complert els compromisos", afirmen.

Des del punt de vista de l'organització, "s'ha mostrat connivència amb els propietaris, demanant la reducció de dies i hores -renúncia que no acceptarem després de les cessions que ja s'han fet els darrers anys per facilitar la convivència amb els veïns i veïnes-, i s'ha anat tard amb l'estudi de so que ha de permetre reduir l'impacte sonor de la festa. Així, tot i que tenim previst aplicar mesures per mitigar aquest impacte -ajustant-nos als límits injustos que estableix una llei massa restrictiva i que no permet oferir la millor festa possible- i garantir la continuïtat de la FMA i de l'important patrimoni cultural i polític que representa, ens hem quedat sense temps per poder aplicar la solució més òptima".

La continuïtat no està assegurada

Manifesten ser conscients que "fins i tot complint els requisits tècnics per ajustar-nos a una legalitat que considerem injusta i extremadament restrictiva, la continuïtat de l'Alternativa no està assegurada".

I consideren que no ho estarà mentre continuï la tendència generalitzada a expulsar de l'espai públic la cultura popular i tot allò que no serveixi al benefici econòmic privat, "aquest cop expressada en un petit grup de propietaris que vol acabar amb un projecte cultural i polític transformador que s'oposa als seus interessos individuals".

Expliquen que el cas de la FMA ha estat el més sonat del darrer any, però en cap cas és l'únic exemple d'aquesta dinàmica a Manresa. Afirmen que "la priorització constant dels interessos d'uns pocs per damunt del benestar col·lectiu, facilitada per l'Ajuntament i per totes les administracions, ha fet que a Manresa veiéssim com els concerts de Festa Major es desplaçaven als afores o com l'Ajuntament posava traves a fer actes culturals al carrer, augmentant les traves burocràtiques i econòmiques any rere any".

Cap al desastre

Defensen que continuar amb aquesta dinàmica "ens porta al desastre: a la desaparició de la cultura popular dels nostres carrers, a la destrucció d'espais que ens permeten construir una identitat comuna i a la degradació de la cohesió social. En un moment de descontentament generalitzat, de trencament dels vincles socials i d'un creixent individualisme, necessitem més que mai que la gent pugui fer vida al carrer, enfortint així la comunitat, però no es paren d'assumir renúncies. Què volem? Acabar fent el Correfoc en un polígon?", demanen.

Afegeixen que "si volem una ciutat viva, cal posar fre a aquesta deriva. Cal deixar de posar la catifa a qui vol matar les festes populars, a qui vol buidar de vida els carrers de Manresa, i defensar el dret a una cultura accessible per a tots els manresans i manresanes al centre de la ciutat; el dret a poder gaudir de l'espai públic com un punt de trobada, de construcció de comunitat i d'expressió popular, no convertir-lo en un centre comercial a l'aire lliure".

Per tot això, per la continuïtat de la FMA a la plaça Puigmercadal i per la fi de les traves a les iniciatives culturals al centre de Manresa, "animem a totes les persones que estimen la nostra ciutat i la cultura popular a sortir als carrers aquest 29 d'agost. Exigim a l'Ajuntament i a la resta d'institucions polítiques mesures efectives per garantir la continuïtat i protecció de la cultura popular a la nostra ciutat".

Acaben dient que "ara més que mai, necessitem polítiques que prioritzin el bé comú per sobre de la individualitat, que defensin els drets col·lectius enfront dels interessos privats. Per una cultura popular arrelada, ni silenciada ni desplaçada, ens veiem a la Ben Plantada el pròxim 29 d'agost, a les 19 h. Per una Manresa viva, la cultura es queda al centre!".