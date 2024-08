El regidor de seguretat assegura que ja s’ha reforçat la presència d’agents a Sant Domènec

El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, assegura que ja s'ha incrementat la presència d'agents de la Policia Local a la plaça Sant Domènec arran dels aldarulls de les darreres setmanes ocasionats pel grup de persones que consumeixen alcohol a la zona. El regidor destaca que "s'hi està a sobre" i es vetlla per complir l'ordenança de civisme que prohibeix consumir begudes alcohòliques a la via pública. Tanmateix, reconeix que els límits que estableix la legalitat sobre la possibilitat d'efectuar detencions en casos d'infraccions que no arriben a ser delictives els determina a l'hora d'actuar.

Valentí comenta que, a finals de juliol, sí que es va donar el cas d'un fet delictiu a la plaça per una baralla entre dues dones amb un vidre trencat, que va acabar amb una ferida al coll i una detenció. "En aquest cas, es va efectuar una detenció, però hi ha altres incidents que es produeixen a la plaça que s'han de resoldre per altres vies, perquè la policia no té la potestat per detenir-los en tots els casos", explica. En el cas que els agents vegin persones consumint alcohol al carrer, assegura que se'ls requisen les begudes i se'ls posa una sanció, "però ningú els pot prohibir que l'endemà tornin a la plaça". Per aquest motiu, explica que l'Ajuntament ha reforçat la presència policial a la zona per tal dissuadir els episodis d'aldarulls que s'han accentuat aquest estiu amb 39 actuacions al mes de juliol per part de la Policia Local.

D'altra banda, recorda que l'Ajuntament vol afrontar la problemàtica des d'un triple vessant policial, social i sanitari. En aquest sentit, remarca que Manresa està treballant conjuntament amb el sistema de Salut per tal de poder abordar les toxicomanies d'aquestes persones i que s'ha demanat assessorament a una entitat especialitzada en problemes de drogodependències. El regidor afegeix que s'ha de tenir en compte que és voluntat de la persona el fet de rebre tractament. Tot i això, explica que les incidències relacionades amb l'alcoholisme es recullen des de Serveis Socials per elaborar un registre que es portarà a Fiscalia per determinar si, en els casos que es consideri oportú, es pot arribar a emetre una ordre d'ingrés a un centre de desintoxicació.

El regidor també apunta que una altra de les mesures que s'estudien és en l'àmbit de la intervenció urbanística amb accions com, per exemple, l'augment de la il·luminació o la possibilitat de trobar nous usos per a alguna de les zones. "Una de les idees que hi ha sobre la taula és posar un parc infantil a la zona per dissuadir el consum d'alcohol", explica el regidor, que també afegeix que s'ha plantejat la possibilitat de treure els bancs i posar-ne de nous que siguin individuals per evitar que les persones consumidores s'hi puguin estirar. "Són mesures més a llarg termini que convenen per resoldre el problema de fons".

