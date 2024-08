Sant Andreu Salut de Manresa va fer el 2023 la segona inversió més forta en vint anys

Tres milions sis-cents mil euros va ser la xifra d’inversió realitzada per la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, l’any passat, la segona més alta de les dues darreres dècades.

Fins ara el rècord inversor es va assolir l’any 2017 amb 4,1 milions d’euros. El 2016 havia estat l’any d’inici de les obres d’ampliació de la residència de Sant Andreu. L’entrada en servei de l’ampliació va permetre sumar més places residencials, 38 nous llits i 30 places per a un nou centre de dia amb una inversió total superior als 5 milions d’euros.

El director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls, destaca en la darrera memòria presentada la inauguració de nous habitatges amb serveis a Manresa.

Es tracta d’habitatges situats al número 20 de la plaça Major, on hi havia hagut la Fonda Sant Antoni, a l’antiga casa Fàbregas. Uns pisos amb serveis comuns on s’ofereix un espai pensat per a persones grans actives i amb autonomia personal.

Valls afirma que durant l’any passat la fundació va ampliar la seva oferta per continuar cuidant a les persones amb una àmplia gamma de serveis que evolucionen i s’adapten a les necessitats canviants de la comunitat.

I assegura que «ens esperen projectes ambiciosos que responen a la voluntat d’adaptació a les noves necessitats de les persones. Entre aquestes iniciatives destaca el nostre treball en el projecte d’humanització de les cures pal·liatives, que busca proporcionar el millor suport i cura possibles en els moments més delicats del final de la vida».

Evolució de les grans magnituds / REGIÓ7

Més de 26 milions d’euros

Una altra xifra significativa són els 26,1 milions d’euros d’ingressos, una xifra mai assolida fins ara per la fundació d’atenció intermèdia. Són 1,8 milions d’euros més que els 24,3 milions que recollia la memòria del 2022.

Després de passar una dècada amb volums de facturació al voltant dels 15 milions d’euros, la irrupció de la pandèmia de covid-19 va arribar acompanyada d’un augment de recursos que van situar els ingressos en 17,6 milions l’any 2020; en 20,4 milions l’any 2021 i en 24,3 milions l’any 2022, però que un cop superada la crisi sanitària continuen augmentant amb els ja esmentats 26,1 milions de l’any passat.

Els costos salarials també augmenten de forma decidida, 2,2 milions entre els 16,2 milions del 2022 i els 18,4 del 2023.

No hi ha, però, rècord d’episodis assistencials. Se’n comptabilitzen 8.050, quan l’any 2022 van ser 8.418 i el 2021, 8.328.

Els 8.050 es divideixen en 6.575 persones ateses a l’Hospital Sant Andreu d’atenció intermèdia; 704 persones grans en residències, centres de dia i habitatges amb serveis i 771 persones ateses al menjador social i al Servei d’Atenció Domiciliària.

Projecte de futur

La Memòria d’Activitat del 2023 de la Fundació Sant Andreu Salut afirma que el projecte Humanització de les cures pal·liatives suposa un «canvi de model assistencial en l’atenció pal·liativa per tal de millorar la qualitat de vida, el confort i el benestar de la persona atesa i la seva família».

Es tracta d’un projecte «pioner» en l’atenció al final de vida i en el procés de dol, pensat per acompanyar les persones amb la màxima dignitat, seguretat i calidesa en el final de la seva vida.

La Fundació Sant Andreu Salut Creu «fermament» que un bon acompanyament en aquesta etapa del final de la vida és essencial per proporcionar confort i dignitat. «Per això, treballem estretament amb les famílies per assegurar-nos que tots sentin el suport i l’escalf». Assegura que el seu objectiu és «liderar un projecte innovador i reproduïble a tot el territori, que pugui servir de model per a altres institucions i millorar la qualitat de vida de les persones en aquest nivell assistencial».

Més del 90% de dones

La memòria recull que als 667 professionals en plantilla de la Fundació Sant Andreu Salut, cal afegir-n’hi 24 més que exerceixen a la Fundació Sant Andreu Salut, però estan adscrits a una empresa subcontractada. De la plantilla, 602 són dones (90,3%) i 65 homes (9,7%), amb una mitjana d’edat de 45 anys que treballen de manera coordinada a l’Hospital, als centres residencials i als serveis d’atenció domiciliària. Aquests equips multidisciplinaris estan compromesos a oferir una atenció de qualitat i centrada en les persones. A més de la formació es fomenta un ambient de treball col·laboratiu.