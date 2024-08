La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa incorpora la plaça Milcentenari com a espai de joc

Del 3 al 7 de setembre, la Setmana de Jocs al Carrer agafarà el relleu de la festa major de Manresa.

Celebrarà la seva 22a edició, com és costum es durà a terme per places del Centre Històric. Aquest any els antics locals del CAE de la plaça del Milcentenari s’afegeixen als punts de joc. Cada dia n’acollirà un de rol de diferent. La mateixa plaça també se suma com a espai de joc, dedicada als jocs populars i tradicionals. Amb aquestes incorporacions es vol potenciar aquest entorn.

La Companyia L’Anònima s’encarregarà d’inaugurar la setmana amb una escampada de jocs el dimarts 3 de setembre a 2/4 de 6 a la plaça de Sant Domènec.

Jocs a les places

A més a més de la plaça Milcentenari, enguany hi haurà jocs infantils d’1 a 5 anys a la plaça Major; jocs de taula a la plaça de Sant Domènec; jocs de taula clàssics a la Plana de l’Om; jocs de destresa i habilitat a la plaça del Mercat de Puigmercadal; jocs d’equilibris i llançaments a la plaça Europa; el joc simbòlic a la placeta de la Mel i, igual que l’any passat, els jocs centenaris i mil·lenaris a l’Espai Manresa 1522.

Pel que fa a les Nits de Joc, aquestes es faran a la plaça Major cada dia de les 10 del vespre fins a 2/4 d’1 de la nit excepte el dia 7, quan la cita amb els jocs s’allargarà fins a les dues. En aquest cas es tracta de jocs recomanats per a majors de 14 anys, i cada nit comptarà amb un club de joc de la Catalunya Central convidat.

També s’ha programat una gimcana on els participants podran optar a un sorteig de jocs de taula. La gimcana d’enguany gira al voltant de la història dels 40 anys de l’entitat i de les activitats que el CAE ha organitzat a les places del Centre Històric que ocupa la setmana de Jocs al Carrer. Per dur a terme la gimcana és necessari un telèfon amb dades mòbils per escanejar els codis QR que es trobaran a les places de joc i contestar un formulari.

Activitats puntuals

La programació estable de les places es complementarà amb activitats puntuals amb experts en jocs de taula com Dominique Dumeste, Lluís Pinyot, Jean-Philippe Roy o Òscar Garcia, i amb entitats que també juguen com UManresa, l’Escacs Catalònia Club Joviat, entre d’altres.

La Setmana de Jocs al Carrer serà possible per la implicació d’una cinquantena de persones entre dinamitzadors, professionals, membres del Club del Joc, voluntàries i col·laboradors voluntaris d’Ampans i del Programa d’Inserció Laboral.

La Setmana de Jocs al Carrer és un dels més veterans de Catalunya. És organitzat pel CAE.

Enguany hi col·laboren la Fundació La Xarranca, Devir, Fundació Ampans, Ludoteca Ludugurus – Creu Roja Manresa, Companyia L’Anònima, Associació Caldaus, Osona Juga, Club del Joc de Berga, CROM, Les Golfes del Rol, La Central de Sallent, La Crica, Cooperativa Abacus, LAB 0_6 de la UManresa, el Programa d’Inserció Laboral 6-21 (PIL Bages), Manresa Turisme, Escacs Catalonia Club Joviat, Manresa Cor de Catalunya, Manresana d’Equipaments Escènics.

A títol individual ho fan, Dominique Dumeste, Òscar Garcia, Jean-Philippe Roy, Ivan Moya i Lluís Pinyot. La Setmana de jocs al Carrer rep el suport de l’Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.