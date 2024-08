Veïns i oposició veuen «inacció» davant dels aldarulls a la plaça Sant Domènec

L'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa i els grups a l'oposició veuen "inacció" per part de l'Ajuntament a l'hora d'abordar els aldarulls que generen el grup que consumeix alcohol a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Les contínues baralles i les actituds agressives cap als vianants els porten a demanar al govern local "més contundència" pel que fa a les mesures per garantir la seguretat i posar els recursos socials que estiguin a l'abast per afrontar les drogodependències.

La presidenta de l'ens veïnal del barri antic, Anna Martínez, considera que el govern municipal "no ha fet prou" per resoldre una situació que assegura que fa un any que dura i que aquest estiu s'ha agreujat per l'arribada de més persones consumidores d'alcohol a la plaça. "Quan va aparèixer un primer grup més reduït, no es va actuar de forma prou contundent per fer complir l'ordenança que prohibeix el consum d'alcohol al carrer, deixant que el problema es faci gros en detriment de la ciutat".

Per la seva part, els grups a l'oposició a l'Ajuntament de Manresa comparteixen el diagnòstic que hi ha un problema de drogodependències i d'aldarulls que cal afrontar amb celeritat. El president del grup municipal de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, denuncia que el malestar "és resultat de la inacció per part del govern de la ciutat". Bacardit reconeix que "la solució és complexa", però apunta que "l'Ajuntament té recursos suficients per posar-hi remei".

Com a portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Manresa, Roser Alegre, considera que cal abordar els problemes de drogodependències "que perjudiquen la salut de les persones que les pateixen i la cohesió social". Per a la cupaire, és prioritari crear un equip d'intervenció social especialitzat en salut mental per promoure accions per resoldre els casos d'alcoholisme, així com fer més activitats lúdiques i esportives a Sant Domènec per generar un ambient més amable.

El representant de Front Nacional a Manresa, Sergi Perramon, destaca que és una qüestió que s'ha d'abordar des del vessant social i policial, "sobretot en el moment que entra en joc la seguretat dels ciutadans". Per a Perramon, fins ara el govern municipal ha estat "poc valent" a l'hora de garantir la seguretat a la plaça i demana evitar les actituds reincidents que fan que Sant Domènec s'hagi convertit en un "lloc hostil".

