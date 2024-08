La Manresa municipal augmenta de valor fins als 250 milions d’euros

La Manresa municipal cotitza a l’alça. L’inventari general de béns de l’Ajuntament ha augmentat la valoració fins als 249,5 milions d’euros.

Són gairebé 25 milions d’euros més que l’import que sumava l’anterior Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament.

L’inventari és una obligació administrativa que obliga a atorgar un valor als béns municipals, encara que aquests no estiguin en venda ni puguin ser comercialitzats.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar en el darrer ple que calia donar compliment al reglament actualitzant l’inventari i passar pel plenari el tràmit per a la seva aprovació.

Això tot i que la rectificació de l’inventari es produeix en temps real i de forma automàtica sempre que hi ha alteracions i així queda reflectit al compte general de l’Ajuntament.

El darrer inventari estableix que a 31 de desembre del 2023 sumava 249.476.569 euros.

Aquesta quantitat és el resultat de sumar 105 milions d’immobles de servei públic, 53,3 milions del valor calculat d’immobles patrimonials, 42,3 milions de places i vials urbans, 17,7 milions de parcs i jardins, 15,7 milions de mobles de servei públic, 8 milions de drets sobre béns patrimonials, 1,7 milions de vials no urbans, pel que fa a les principals magnituds.

L’inventari està compost de 2.526 fitxes, que es troben distribuïdes en quatre llibres, el Llibre de béns, drets i obligacions; el Llibre del Patrimoni municipal de sòl i habitatge; el Llibre del patrimoni històric-artístic i el Llibre de béns revertibles.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que es modifica en temps real. Sempre que hi ha despeses d’inversió hi ha béns que s’afegeixen a l’inventari de béns, que es tanca a final de cada any i, també, quan finalitza un mandat polític perquè el nou consistori el tingui perfectament negre sobre blanc.

Els ens públics són titulars del conjunt de béns i drets que integren el seu patrimoni; ara bé, els béns públics estan subjectes a un règim singular de dret administratiu. El patrimoni de les Administracions locals catalanes es classifica en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials.

Més enllà del formalisme que suposa un document d’aquesta naturalesa, dona una certa visió del valor de la ciutat, sempre tenint present que difícilment es vendrà mai no només un carrer sinó un edifici patrimonial.

Un 27% més en cinc anys

El patrimoni municipal de Manresa tenia un valor de 196 milions d’euros el 2019. Fa un any era de 226,8 milions i el darrer recompte ha comptabilitzat 249,5 milions, el que suposa un 27% d’augment durant els darrers cinc anys.

A l’inventari de l’any passat els immobles de servei públic també eren els que sumaven més valor: 89.783.642 euros. Seguits dels immobles patrimonials, amb 51.647.731 euros i per les places i vials urbans, amb 41.534.744 euros. Els vials no urbans estaven molt menys cotitzats i se’ls valora en 1.507.991 euros. A la categoria d’altres béns d’ús públic hi havia 2.144.854 euros; per a mobles de servei públic, 15.118.320 euros; els parcs i jardins estaven valorats en 17.462.812 euros i la resta corresponia a drets i béns mobles patrimonials.

A l’inventari del 2023 en relació al del 2022 hi ha un augment generalitzat en els diferents apartats i la gran diferència es troba en els immobles de servei públic que han fet un salt de més de 15 milions d’euros, dels 89,7 milions del 2022 als 104,8 actuals. Així que els canvis més importants corresponen a inversions en immobles de servei públic que inclouen la inversió del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, entre altres. La rehabilitació arquitectònica integral de l’edifici ha costat 7,5 milions d’euros i la creació del museu 1,9 milions més dels quals el 55% prové de fons externs com els Feder, els Next Generation, la Generalitat i la Diputació.

Subscriu-te per seguir llegint