Manresa porta 5 anys seguits amb més defuncions que naixements

Manresa creix en nombre d’habitants perquè hi ha més persones que s’empadronen a la ciutat que no pas el contrari. Però, si s’observa només la diferència entre naixements i defuncions giren les tornes, i de forma clara, perquè el decreixement vegetatiu s’ha anat consolidant.

Cal retrocedir a l’any 2018 per trobar una xifra més alta de naixements que de defuncions. Els darrers 5 anys sempre ha estat a la inversa i si se sumen els saldos negatius dona un decreixement vegetatiu de 689 persones.

L’any passat es va registrar 661 morts i es va donar la benvinguda a 527 nounats, amb un saldo negatiu de 134 persones. El 2022 van ser 697 i 625, menys 71; el 2021, 740 i 596, menys 144; el 2020, 947 i 637, menys 310, i el 2019, 698 i 668, menys 30.

L’any 2020 va estar afectat per l’esclat de l’epidèmia de covid-19 i les morts van augmentar, sobretot entre persones d’edat avançada, però també hi va haver altres víctimes que la pandèmia va arrabassar. Així que la diferència negativa de 310 persones es pot considerar excepcional per la seva magnitud. Però amb xifres menors ha passat a no ser-ho tant.

L’any següent, el 2021, es va donar la segona xifra més elevada, 144, però les 71 persones del 2022 i, sobretot, les 134 del 2023 mostren fins a quin punt la situació persisteix.

Evolució de naixements i defuncions del 1996 al 2023 / REGIÓ7

Més decreixement

Si s’obre el focus de l’observació més enllà dels cinc darrers anys el que es veu és una alternança.

Al llarg dels darrers 28 anys, en 13 hi ha hagut creixement vegetatiu i en 14, decreixement. El 2002 el resultat va ser zero.

Entre el 1996 i el 2003 i del 2015 cap aquí el resultat és molt majoritàriament negatiu. Pel mig hi ha el període del 2004 al 2014 amb saldos sempre positius.

Rècord a la baixa de parts

L’any passat, a Manresa hi va haver la xifra més baixa de naixements en gairebé tres dècades: 527. Aquesta xifra és gairebé la meitat dels 968 naixements comptabilitzats el 2008. Percentualment és un 46,6% menys en 15 anys.

Com es pot observar en el gràfic, la línia que reflecteix les morts es manté amb menys alts i baixos al llarg del temps, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia, com ja s’ha comentat.

La natalitat a la ciutat va tocar sostre amb els 968 naixements de l’any 2008. La bonança econòmica i la immigració van ser els factors clau per arribar a triplicar la xifra de parts i el nombre de nounats empadronats a la capital del Bages.

A finals del segle passat els naixements van començar a augmentar i aquesta tendència es va mantenir fins a l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008.

La xifra va començar a minvar, però, tal com mostra el gràfic, en els deu anys compresos entre el 2004 i el 2014 es concentra el gruix del creixement vegetatiu, que va tenir el seu màxim exponent en la diferència positiva de 289 persones registrada el 2008.

El problema del sobreenvelliment

L’índex de sobreenvelliment a Catalunya és del 16,2 mentre que a Manresa és del 19,7. Això vol dir que gairebé vint de cada cent manresans de 65 anys o més superen els 84 anys.

La ciutat no només té un volum considerable de població sobreenvellida sinó també envellida i, segons l’Agenda Urbana Manresa 2030, «es preveu que augmentin els problemes relacionats amb la gent gran».

Aquesta situació s’afegeix al fet que la població amb reconeixement legal de discapacitat ja supera en 1,1 punts la mitjana de Catalunya, i que a Manresa, actualment, no es cobreixen prou les necessitats de serveis que requereixen les persones d’edat avançada que presenten algun tipus de discapacitat.

L’envelliment de la població es veu compensat en part per l’alt índex de fecunditat (el nombre mitjà de fills per dona el 2020 va ser d'1,45, INE 2023), superior a la mitjana catalana i espanyola, que en bona part s’explica per l'índex més gran que es dona entre la població immigrada.

Aquests dos fets (l’elevat nombre de gent gran i un major nombre de naixements) expliquen que el percentatge de població dependent i, per tant, en risc de vulnerabilitat, sigui superior a la mitjana catalana i de l’Estat.

Malgrat el descens recent de població associat a la pandèmia de covid-19, Manresa ha experimentat un augment de població en l’última dècada.

En la resta de l’Estat, la tendència és radicalment diferent, marcada per valors negatius. Considerant les variacions per la població estacional, la població equivalent a temps complet anual el 2021 era de 78.398 persones.

L’índex de senectut, no obstant això, és més elevat que la mitjana estatal i, per tant, la proporció de persones majors de 65 anys en la comunitat és elevada. Aquesta tendència, d’acord amb la piràmide poblacional, es veurà incrementada els pròxims anys.

Pel que fa a la composició ètnica, el percentatge de població estrangera supera el 18%, molt per sobre dels valors mitjans de l’Estat.

S’observa a més un fenomen de segregació socioespacial, ja que les persones migrants es concentren en el Centre Històric de la ciutat, on la qualitat de l’habitatge és pitjor.