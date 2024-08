La nova planta de tractament de residus de Manresa porta més de 4 anys de retard

La nova planta de tractament de residus que s’ha de construir a Manresa és una prova palmària que materialitzar projectes no és fàcil. Se’n va començar a parlar públicament el 2017 i ja fa més de 4 anys que haurien d’haver iniciat les obres.

Fa 7 anys, el Departament de Territori de la Generalitat va informar que l’Agència de Residus de Catalunya havia aprovat el conveni de col·laboració amb el Consorci del Bages per finançar la nova infraestructura del Parc Ambiental de Bufalvent que ha de permetre aprofitar més i tractar correctament els residus abans de la seva disposició final en el dipòsit controlat de Bufalvent.

Concretament, l’Agència de Residus havia de destinar 10 milions d’euros fins al 2023 a la construcció de la planta de tractament de la fracció resta de residus municipals, que s’integraria en el conjunt d’infraestructures del Parc Ambiental de Bufalvent.

El compromís era que l’Agència de Residus aportaria el finançament necessari perquè la planta de fracció resta del Bages fos una realitat a partir de l’1 de gener del 2023.

Mentrestant les deixalles del Bages havien de ser traslladades al Centre de Tractament de Residus del Vallès durant 5 anys per ser inertitzades i després retornades per ser colgades a l’abocador del parc ambiental de Bufalvent.

Però hi va haver un canvi de guió. La Generalitat va posar sobre la taula 2 anys més tard, el 2019, una subvenció directa de 10,5 milions d’euros que havia de permetre començar les obres de la planta de tractament el primer trimestre de l’any 2020 per tenir-les enllestides a final del 2021 o començament del 2022.

Això va fer canviar la previsió amb la qual s’havia estat treballant fins aquell moment i que era lligar convenis per construir una planta de transferència que possibilités traslladar la càrrega dels petits camions de recollida de deixalles urbanes a uns de més grans que la portarien fins a la planta de tractament de Vacarisses.

Però va arribar el primer trimestre de l’any 2020 i les obres no van començar. Després vindrien el primer trimestre del 2021, del 2022, del 2023 i del 2024. I tampoc.

Novetats

Però s’anuncien novetats. A l’acte de presentació del balanç del primer any de govern tripartit de l’Ajuntament de Manresa, l’alcalde Marc Aloy va enumerar, entre les inversions que altres administracions destinaran a la ciutat, 20 milions d’euros per a la planta de triatge de Bufalvent.

Així que la inversió gairebé es doblava en relació a l'anunciada anys abans. A més, en una entrevista concedida a aquest diari, el nou gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Xavier Bosch, explicava que la planta de valorització de tractament previ a l’abocador era un projecte que estava costant molt de tirar endavant per diferents vicissituds, com el desajust i pujada incontrolada de preus que hi ha hagut els últims anys.

El gerent va explicar que una part del finançament venia dels fons Next Generation, cosa que generava tot un seguit d’obligacions de procediment i administratives que havia condicionat l’actuació. Explicava que si no hi havia cap imprevist més, el calendari amb el qual es treballa és fer les licitacions durant l’estiu i la tardor i poder començar les obres abans d’acabar l’any per tenir la planta de cara a mitjans del 2026.

La nova planta suposarà un canvi en la manera en què es gestiona la fracció resta, que són els residus que no es reciclen, però que per normativa i per reducció d’impacte ambiental abans d’anar a l’abocador han de ser tractats.

L’efecte immediat de la planta, quan estigui en funcionament, serà que es portarà menys quantitat de residus a l’abocador i es generarà menys impacte ambiental amb la generació de biogàs, que conté metà. A còpia de treure càrrega orgànica es reduirà el biogàs que genera l’abocador, que és un gas amb un alt impacte en l’efecte hivernacle. La planta serà de valorització perquè tractarà resta, orgànica i fracció vegetal.

Un altre dels efectes que tindrà la nova planta de tractament de residus és el d’allargar la vida útil de l’abocador comarcal de Bufalvent.

Com més es recicli i menys es colgui al dipòsit controlat de residus més anys passaran abans que calgui una nova instal·lació.

